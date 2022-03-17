“Это будет самое плохое решение в вашей жизни.” Обращение Зеленского на 22 день войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение вечером 17 марта 2022 года — на 22 день войны с Россией.

— Закончился очередной день борьбы Украины с одной из самых больших армий мира, которую мы ежедневно делаем меньше, — начал обращение президент.

Украина располагает информацией, что российские военные привлекают наемников из других стран. Пытаются обманом загнать на военную службу больше молодежи. Это им не поможет.

Владимир Зеленский предупредил всех, кто попытается присоединиться к оккупантам на нашей украинской земле:

Это будет самое плохое решение в вашей жизни. Лучше долгая жизнь, чем те деньги, которые вам предлагают за короткую.

Также президент подчеркнул, что наши мужественные защитники отвечают на каждую атаку и удар со стороны агрессора.

В плен взяты еще новые российские срочники, некоторые даже не хотят возвращаться в Россию, а о некоторых там даже не упоминают.

– Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Каким сложно. Мы делаем всё и делаем все. Армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь… Весь наш народ. Мы вас не оставим.

А им не простим. Вы будете свободны. Как все мы на нашей земле.

Кроме того, Владимир Зеленский обратился к россиянам и матерям воюющих в Украине солдат.

Смотрите полное видео обращения Зеленского 17 марта 2022 года.

Кстати, сегодня еще один известный человек выложил свое видео на весь мир — Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам и Путину.