Весь мир понимает бессмысленность войны Путина в Украине, кроме самой России. Сейчас никто не стоит в стороне от политики: ни актеры, ни писатели, ни музыканты, ни спортсмены, ни политики, ни звезды шоу-биза… Этот список бесконечен.

Все ради того, чтобы поддержать Украину и донести правду россиянам о зверствах их армии в мирной, доброй Украине. Когда к тебе обращаются кумиры, разве это может быть “натовскими фейками”?

Киноактер, спортсмен, предприниматель и политический деятель с австрийскими корнями Арнольд Шварценеггер не понаслышке знает о нацистской пропаганде. Его отец участвовал во Второй мировой войне на стороне Германии.

Шварценеггер обратился ко всем россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине.

— Я знаю, что ваше правительство говорит, что это война для денацификации Украины. Это неправда! Украина — страна с президентом еврейского происхождения. Всех троих братьев его отца убили нацисты.

Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Имеющие власть в Кремле начали ее. Это не война российского народа.

На прошлой неделе 141 государство ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало к немедленному выводу российских войск (из Украины – ред.). Со всего мира только четыре страны проголосовали в поддержку России.

Мир отвернулся от России из-за российских действий в Украине. Целые кварталы разрушены российской артиллерией и бомбами, включая детскую больницу и роддом.

Три миллиона украинских беженцев — преимущественно женщин, детей и пожилых людей — покинули свою страну. Еще больше людей пытаются уехать. Это гуманитарный кризис.

Из-за своей жестокости Россия теперь изолирована от сообщества государств. Вам не говорят правду и о последствиях этой войны для самой России.

Мне жаль говорить вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между борющимися за свою родину украинцами и российским руководством, воюющим ради завоевания. Огромное количество российской боевой техники разрушено или брошено.

Российские бомбы, падающие на невинных гражданских, принесли разрушения, которые так разгневали мир, что ввели самые жесткие глобальные экономические санкции в истории. С обеих сторон войны будут страдать те, кто этого не заслуживает.

Российское правительство лжет не только своим гражданам, но и солдатам. Некоторым солдатам сказали, что они едут воевать с нацистами. Некоторым сказали, что украинский народ будет приветствовать их, как героев.

Кое-кому сказали, что они просто едут на учебу, они даже не знали, что едут на войну. Некоторым сказали, что они там, чтобы защитить россиян в Украине. Всё это неправда.

Российские солдаты столкнулись с отчаянным сопротивлением украинцев, желающих защитить свои семьи и страну.

Когда я смотрю на то, как из руин вытаскивают маленьких деток, мне кажется, что я смотрю документальный фильм об ужасах Второй мировой войны, а не современные новости.

Когда мой отец приехал в Ленинград, он был донельзя накачан ложью своего правительства. Когда он уехал из Ленинграда, он был сломан, физически и морально.

Он прожил всю свою жизнь с болью. Болью от сломанной спины. Болью от шрапнели, которая ему всегда напоминала о тех страшных годах. Болью от вины, которую он испытывал.

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Русские солдаты, слушающие это сообщение: вы уже знаете большую часть правды, о которой я вам говорю. Вы видели ее своими глазами. Я не хочу, чтобы вы были сломлены, как мой отец.

Это не та война для защиты России, на которой воевали ваши дедушки и прадеды. Это незаконная война. Ваши жизнь, ваше будущее жертвуются ради этой бессмысленной войны, которую осуждает весь мир.

А власть в Кремле я хочу спросить: почему вы жертвуете этими молодыми людьми ради своих амбиций?

Те солдаты, которые слушают меня сейчас: помните, что у одиннадцати миллионов россиян есть родня в Украине. Каждый ваш снаряд летит в чьего-то брата или сестру.

Каждая бомба, каждый снаряд, падающий с неба, падает не на врага, а на школу, больницу или дом. Я знаю, что русский народ сейчас не знает, что происходит.

Я призываю русский народ и российских солдат в Украине понять, что все, что вам говорят — это пропаганда и дезинформация.

Путин развязал беспощадную войну против Украины, устроил настоящий геноцид украинцев, но вместе с тем и собственного народа. Этот безумный диктатор войдет в историю как убийца России.

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