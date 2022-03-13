Стыдно за русский народ — кто из российской интеллигенции решился говорить правду о войне в Украине

Путин развязал беспощадную войну против Украины, устроил настоящий геноцид украинцев, но вместе с тем и собственного народа. Этот безумный диктатор войдет в историю как убийца России.

Адекватные люди, в частности, представители интеллигенции, не могут больше жить и молчать в России. Они уезжают за границу, извиняются в соцсетях перед украинцами, а также признаются — быть россиянами стыдно.

Факты.Life собрали подборку российской интеллектуальной и творческой элиты, которая открыто поддерживает Украину и осуждает неспровоцированную агрессию Кремля.

Face

Обвинять следует большую часть нашего (русского — ред.) народа. Тех людей, которые не думают своей головой. Тех людей, кто сейчас радуется букве Z. Я призываю наше государство и армию одуматься и прекратить разрушение городов и жизней на территории братского народа.

Об этом написал исполнитель в своем Instagram.

Андрей Макаревич

— Почти каждый россиянин в Украине имеет либо друга, либо знакомого, либо родственника. И сейчас мы стреляем в них. Что вообще происходит? Прекратите это безумие немедленно, всеми силами, — обратился Макаревич к россиянам.

Максим Галкин

С утра на связи с родными и друзьями из Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне! — написал пост Галкин в Instagram.

Борис Гребенщиков

— Война между Россией и Украиной — безумие. А развязавшие ее люди — позор России.

Лия Ахеджакова

Они (русские артисты — ред.) должны открыть рот не в защиту власти, которая дает им какие-то преференции, а в защиту Украины… Друзья, не молчите. Все равно нам хана, — призвала актриса.

По ее словам, украинцы вряд ли смогут простить россиян. Да и сама Ахеджакова никогда не простит.

Валерий Меладзе

— История когда-нибудь рассудит и расставит все на свои места. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Люди должны уметь договариваться. Люди не должны гибнуть. Это нужно прекратить, — обратился к российским властям певец.

Катя Варнава

Мне дико страшно от СМИ и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого. Мне страшно от того, с какой легкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас, — поделилась телеведущая и блоггер.

Борис Акунин

— Я до конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну — и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум — и ошибся. Победило безумие.

Гибнут люди, льется кровь. Россией правит психически ненормальный диктатор, и, что хуже всего, она покорно придерживается его паранойи, — написал писатель в Facebook.

Алексей Панин

— Стыдно, что у меня российский паспорт! Стыдно говорить, что я из России и стыдно за русский народ, допустивший все это! Молчание — это тоже преступление, — написал Панин в своем Instagram.

Ника Белоцерковская

И он (Путин — ред.), правда, не понимает, что уничтожить Украину нельзя. Весь мир сейчас стал Украиной… Не он (Путин — ред.) сейчас меняет историю. Ее меняет сейчас Украина.

Антон Долин

— Люди в России напуганы, деморализованы, раздавлены, унижены. У них отобрали достоинство и право даже на символический протест…

Люди не желают войны. Ее хотят те, кто захватил власть и ведет войну от имени народа, успешно обманывая этой ложью даже своих ожесточенных противников. Не верьте пропаганде.

Oxxxymiron

Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах всегда все за мир и против войны. Однако это не мешает вести захватнические войны. Я именно против той войны, которую сейчас развязывает Россия против народа Украины. Это катастрофа и преступление, — сказал Oxxxymiron.

Дмитрий Глуховский

— Это братоубийственная хищническая война, которую развязал безумный тиран. Прости нас, Украина! – написал Глуховский в своем Facebook.

Юрий Дудь

— Путин ворвался на территорию суверенного государства и ведет там войну…

“А как же Донбасс все эти 8 лет?” Донбасс все эти восемь лет — это трагедия с тысячами жертв. С большой вероятностью, трагедии этой не произошло бы, если бы не участие России, — написал журналист в своем Telegram.

Не молчит и украинская интеллигенция, которая до сих пор имела значительную часть российских подписчиков в соцсетях. Украинские топ-блоггеры, в частности, Алексей Дурнев, Антон Птушкин, Владимир Дантес, Даша Астафьева, Дима Евтушенко, Саша Педан и многие другие записали обращение к российским блоггерам.