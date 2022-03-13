Шоу-біз

Соромно за російський народ — хто з російської інтелігенції наважився говорити правду про війну в Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Березня 2022, 22:00
Хто з російської інтелігенції виступив проти війни Путіна з Україною
Фото: Unsplash

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