Соромно за російський народ — хто з російської інтелігенції наважився говорити правду про війну в Україні

Путін розв’язав нещадну війну проти України, влаштував справжній геноцид українців, але водночас і власного народу. Цей шалений диктатор увійде в історію як убивця Росії.

Адекватні люди, зокрема представники інтелігенції, не можуть більше жити та мовчати в Росії. Вони виїжджають за кордон, вибачаються у соцмережах перед українцями, а також зізнаються — бути росіянами соромно.

Факти.Life зібрали добірку російської інтелектуальної та творчої еліти, яка відкрито підтримує Україну та засуджує неспровоковану агресію Кремля.

Face

Звинувачувати варто більшу частину нашого (російського — ред.) народу. Тих людей, котрі не думають власною головою. Тих людей, хто зараз радіє літері Z. Я закликаю нашу державу та армію одуматися та припинити руйнування міст та життів на території братнього народу.

Про це написав виконавець у своєму Instagram.

Андрій Макаревич

— Майже кожен росіянин в Україні має або друга, або знайомого, або родича. І зараз ми в них стріляємо. Що взагалі відбувається? Припиніть це божевілля негайно, всіма силами, — звернувся Макаревич до росіян.

Максим Галкін

З раннього ранку на зв’язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні! — зробив допис Галкін у Instagram.

Борис Гребенщиков

— Війна між Росією та Україною — це безумство. А люди, які розв’язали її, — ганьба Росії.

Лія Ахеджакова

Вони (російські артисти — ред.) мають рот відкрити не на захист влади, яка їм дає якісь преференції, а на захист України… Друзі, не мовчіть. Все одно нам хана, — закликала акторка.

За її словами, українці навряд чи зможуть вибачити росіян. Та і сама Ахеджакова ніколи не пробачить.

Валерій Меладзе

— Історія колись розсудить і розставить усе на свої місця. Ну а сьогодні я хочу попросити вас, я благаю припинити військові дії та сісти за стіл переговорів. Люди мають уміти домовлятися. Люди не повинні гинути. Це треба припинити, — звернувся до російської влади співак.

Катя Варнава

Мені дико страшно від ЗМІ та тих людей, хто каже, що раді початку всього цього. Мені страшно від того, з якою легкістю влада готова відмовитися від відносин з усім світом і не думає про нас, — поділилася телеведуча та блогерка.

Борис Акунін

— Я до кінця не міг повірити, що Путін почне цю абсурдну війну — і помилився. Я завжди вірив, що врешті-решт переможе розум — і помилився. Перемогло божевілля.

Гинуть люди, ллється кров. Росією править психічно ненормальний диктатор, і, що найгірше, вона покірно слідує його параної, — написав письменник у Facebook.

Олексій Панін

— Соромно, що в мене російський паспорт! Соромно говорити, що я з Росії й соромно за російський народ, який допустив усе це! Мовчання — це теж злочин, — написав Панін у своєму Instagram.

Ніка Білоцерківська

І він (Путін — ред.) щоправда, не розуміє, що знищити Україну не можна. Весь світ зараз став Україною… Не він (Путін — ред.) зараз змінює історію. Її змінює зараз Україна.

Антон Долін

— Люди в Росії злякані, деморалізовані, розчавлені, принижені. У них відібрали гідність і право навіть на символічний протест…

Люди не бажають війни. Її хочуть ті, хто захопив владу і веде війну від імені народу, успішно обманюючи цією брехнею навіть своїх запеклих супротивників. Не вірте у пропаганду.

Oxxxymiron

Я сьогодні не обмежуся словами про те, що я за мир і проти війни, бо на словах завжди всі за мир і проти війни. Однак це не заважає вести загарбницькі війни. Я саме проти тієї війни, яку зараз розв’язує Росія проти народу України. Це катастрофа та злочин, — сказав Oxxxymiron.

Дмитро Глуховський

— Це братовбивча хижацька війна, яку розв’язав божевільний тиран. Пробач нас, Україно! — написав Глуховський у своєму Facebook.

Юрій Дудь

— Путін вдерся на територію суверенної держави та веде там війну…

“А як же Донбас усі ці 8 років?” Донбас усі ці вісім років — це трагедія із тисячами жертв. З великою ймовірністю, трагедії цієї не сталося б, якби не участь Росії, — написав журналіст у своєму Telegram.

Не мовчить і українська інтелігенція, яка донині мала значну частку російських підписників у соцмережах. Українські топ-блогери, зокрема Олексій Дурнєв, Антон Птушкін, Володимир Дантес, Даша Астаф’єва, Діма Євтушенко, Саша Педан та багато інших записали звернення до російських блогерів.