Російський репер Oxxxymiron анонсував благодійний концерт, гроші з якого підуть для дітей українських біженців

Російський виконавець Oxxxymiron анонсував на своїй сторінці Instagram про благодійний концерт Russians against war.

Він пройде 15 березня 2022 року в Стамбулі.

Виручені кошти підуть благодійну недержавну польську організацію, яка допомагає дітям українських біженців.

Придбати квитки можна на сайті biletix.com або в касах.

Oxxxymiron і раніше висловлювався про ситуацію, назвавши загарбницьку війну Росії катастрофою та злочином проти народу України.

Як ще допомагають зірки читай у матеріалі фінансова допомога ЗСУ від Джамали