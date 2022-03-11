Російський репер Oxxxymiron анонсував благодійний концерт, гроші з якого підуть для дітей українських біженців

Російський виконавець Oxxxymiron анонсував на своїй сторінці Instagram про благодійний концерт Russians against war.
Він пройде 15 березня 2022 року в Стамбулі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oxxxymiron (@norimyxxxo)
Допис, поширений Oxxxymiron (@norimyxxxo)
Виручені кошти підуть благодійну недержавну польську організацію, яка допомагає дітям українських біженців. Придбати квитки можна на сайті biletix.com або в касах.
Oxxxymiron і раніше висловлювався про ситуацію, назвавши загарбницьку війну Росії катастрофою та злочином проти народу України.
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