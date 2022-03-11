Макс Барських розриває всі контракти з компаніями РФ та забороняє використання музики в Росії

Співак Макс Барських заявив, що забороняє використовувати його музику в будь-якому вигляді на території Росії. Про це він повідомив у власному Instagram.

— Від завтра (11 березня – ред.) я офіційно забороняю використовувати мою музику на території Російської Федерації в будь-якому вигляді: всім радіостанціям, телеканалам, фільмам та серіалам, в яких вона звучить як саундтрек, — зазначив виконавець.

Макс Барських також повідомив, що розриває всі контакти з російськими компаніями.

Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв’язала війну проти України.

Виконавець закликав українських артистів зробити те саме.

Раніше аби допомогти українській армії Макс Барських завантажив NFT-колекцію, яку може придбати кожен охочий. Усі зароблені кошти буде спрямовано на гуманітарну допомогу: необхідні медикаменти, їжу, прихисток, допомогу сім’ям загиблих.

— Всіх небайдужих закликаю переходити за посиланням у шапці профілю, — звернувся співак до аудиторії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українська модель, співачка Даша Астаф’єва чистить картоплю та миє підлогу, аби допомогти ЗСУ. Дівчина разом із волонтерами готує для військових та тероборони. І каже: залишиться допомагати на кухні до кінця війни.