Зараз я відчуваю себе потрібною: Астаф’єва про чищення картоплі, миття підлоги та посуду під час війни

Мабуть, кожен шукає у житті своє призначення. Так само усім довелось віднаходити своє місце на цій війні. І часто це виявляється у несподіваних ролях.

Відома українська модель, співачка Даша Астаф’єва, яка раніше красувалась на обкладинці журналу PlayBoy, тепер чистить картоплю для наших захисників.

Даша Астаф’єва допомагає волонтерам, які готують для ЗСУ та тероборони. Розповідає, як почула у волонтерки однієї організації, що не вистачає рук, щоб допомагати готувати, і вирішила приєднатись.

Тепер Даша Астаф’єва говорить, що саме це рятує її.

Так зараз проходять мої найкращі концерти та шоу, тому що я обрала для себе такий шлях порятунку.

Тому день тепер минає у зовсім іншому темпі. Спочатку прогулянка з улюбленими собаками, а потім дорога до кухні, де Даша Астаф’єва не цурається жодної роботи.

Роблю все, що можу. Чищу картоплю, мию підлогу та посуд, нарізаю якісь овочі.

Даша Астаф’єва розповідає, що коли прийшла, то зрозуміла, що буде там до кінця війни.

Це краще, ніж сидіти в телефоні. Зараз я відчуваю себе потрібною. Жінкою, яка може хоч щось зробити.

Нагадаємо, раніше відома українська акторка Ада Роговцева розповіла як підтримує українську армію та готує смачні страви для наших захисників.