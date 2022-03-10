Сейчас я чувствую себя нужной: Астафьева о чистке картофеля, мытье полов и посуды во время войны

Пожалуй, каждый ищет в жизни свое предназначение. Так же всем пришлось находить свое место на этой войне. И часто это выражается в неожиданных ролях.

Известная украинская модель, певица Даша Астафьева, которая раньше красовалась на обложке журнала PlayBoy, теперь чистит картошку для наших защитников.

Даша Астафьева помогает волонтерам, готовящим для ВСУ и терробороны. Рассказывает, как услышала у волонтерки одной организации, что не хватает рук, чтобы помогать готовить, и решила присоединиться.

Теперь Даша Астафьева говорит, что это спасает ее.

Так сейчас проходят мои лучшие концерты и шоу, потому что я выбрала такой путь спасения.

Поэтому день теперь проходит совсем в другом темпе. Сначала прогулка с любимыми собаками, а потом дорога в кухню, где Даша Астафьева не отказывается от никакой работы.

Делаю все, что могу. Чищу картофель, мою пол и посуду, нарезаю какие-то овощи.

Даша Астафьева рассказывает, что когда пришла, поняла, что будет там до конца войны.

Это лучше, чем сидеть в телефоне. Сейчас я чувствую себя нужной. Женщиной, которая может хоть что-нибудь сделать.

Напомним, ранее известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала, как поддерживает украинскую армию и готовит вкусные блюда для наших защитников.