Украина

Сейчас я чувствую себя нужной: Астафьева о чистке картофеля, мытье полов и посуды во время войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 марта 2022, 23:00

Больше видео
0:03:35
Проукраїнські мітинги
Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией
0:06:14
Звернення міністра оборони
Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне
0:00:48
Мультфільм ДПСУ
Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне
Смотреть больше

Последние видео
0:03:35
Проукраїнські мітинги

Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией
0:03:07
Даша Астафєва
Сейчас я чувствую себя нужной: Астафьева о чистке картофеля, мытье полов и посуды во время войны
0:06:14
Звернення міністра оборони
Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне
0:02:09
Реакція росіян на санкції - відео
Мощные санкции заставляют россиян просыпаться — люди в РФ возмущаются санкциям
0:00:48
Мультфільм ДПСУ
Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне
0:02:55
Як тренуються українські військові
Вместе за свободу! Как тренируются украинские военные
0:08:25
Віктор Ляшко про роботу лікарень, дистанційну медицину та постачання ліків
Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны
0:01:46
Николаев
Ситуация в Николаеве: как город дает мощный отпор РФ
0:04:44
Сергей Лещенко
Цепи в украинской армии, ложь Лаврова и американские лаборатории. Лещенко о фейковых новостях
Больше видео
Іраклій Окруашвілі
Читать дальше
Это борьба добра со злом! Министр Грузии, воюющий в Украине, о войне с Россией
Звернення міністра оборони
Читать дальше
Никто в мире не верил! Министр обороны о том, что происходит сейчас и как нам победить в этой войне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь