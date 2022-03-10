Они мне как родные: Ада Роговцева о поддержке украинской армии

Известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала о помощи украинским военным, врожденном оптимизме и новом умении ненавидеть.

Актриса говорит, что знает много добровольцев и они уже успели стать для нее родными. Они видят, как они защищают всех нас и гордятся ими.

Относительно собственной деятельности Ада Роговцева делится, что развернула настоящий полноценный штаб у себя дома. Наши солдаты приходят к ней мыться, а она им стирает одежду и отдает чистой и сухой.

Кроме того, актриса еще и успевает кормить украинских военных, которые успевают приехать к ней. Говорит, что раньше готовила еду из своих запасов, но теперь ей приносят продукты.

У меня все готово – суп, каша, картофель, вареники. Делюсь, чем могу, и слежу, чтобы в моем доме было сытно и чисто.

Также Ада Роговцева поделилась, как удается справиться со стрессом. Она объясняет, что когда целый день работаешь, то не страшно, и время бежит быстро.

Я горжусь тем, что наши люди на фронте – это мужественный и прекрасный народ.

Актриса рассказывает, что ее дочь и невестка сейчас волонтерят и очень помогают нашим людям. К тому же делится, что ей самой лично не страшно – она родилась оптимисткой.

Только за последние годы заметила, что у нее появились новые качества.

Я научилась ненавидеть, и я действительно ненавижу убийц. Ненавижу людей, поднимающих автомат на детские больницы, детей и женщин.

Кроме того, актриса считает, что решение не закрывать небо над Украиной – это настоящее преступление.

Напомним, ранее другая известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, как помогает волонтерам в Киеве, поддерживает себя и окружение в эти трудные времена.