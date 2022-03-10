Они мне как родные: Ада Роговцева о поддержке украинской армии

Известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала о помощи украинским военным, врожденном оптимизме и новом умении ненавидеть.
Актриса говорит, что знает много добровольцев и они уже успели стать для нее родными. Они видят, как они защищают всех нас и гордятся ими.
Относительно собственной деятельности Ада Роговцева делится, что развернула настоящий полноценный штаб у себя дома. Наши солдаты приходят к ней мыться, а она им стирает одежду и отдает чистой и сухой.
Кроме того, актриса еще и успевает кормить украинских военных, которые успевают приехать к ней. Говорит, что раньше готовила еду из своих запасов, но теперь ей приносят продукты.
У меня все готово – суп, каша, картофель, вареники. Делюсь, чем могу, и слежу, чтобы в моем доме было сытно и чисто.
У меня все готово – суп, каша, картофель, вареники. Делюсь, чем могу, и слежу, чтобы в моем доме было сытно и чисто.
Также Ада Роговцева поделилась, как удается справиться со стрессом. Она объясняет, что когда целый день работаешь, то не страшно, и время бежит быстро.
Я горжусь тем, что наши люди на фронте – это мужественный и прекрасный народ.
Я горжусь тем, что наши люди на фронте – это мужественный и прекрасный народ.
Актриса рассказывает, что ее дочь и невестка сейчас волонтерят и очень помогают нашим людям. К тому же делится, что ей самой лично не страшно – она родилась оптимисткой.
Только за последние годы заметила, что у нее появились новые качества.
Я научилась ненавидеть, и я действительно ненавижу убийц. Ненавижу людей, поднимающих автомат на детские больницы, детей и женщин.
Я научилась ненавидеть, и я действительно ненавижу убийц. Ненавижу людей, поднимающих автомат на детские больницы, детей и женщин.
Кроме того, актриса считает, что решение не закрывать небо над Украиной – это настоящее преступление.
Напомним, ранее другая известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала, как помогает волонтерам в Киеве, поддерживает себя и окружение в эти трудные времена.