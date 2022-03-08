Шоу-біз

Ви — головні герої цієї планети: Єфросініна звернулася до українських захисників

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Березня 2022, 06:00
Маша Єфросініна звернулася до українських захисників
Фото: Instagram

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