Ви — головні герої цієї планети: Єфросініна звернулася до українських захисників

Бійці Збройних сил України — надія та гордість кожного українця. Ми не втомлюємося дякувати та захоплюватися нашими військовими, які самовіддано, успішно, мужньо боронять землю від російських окупантів.

Телеведуча та волонтерка Маша Єфросініна записала палке відеозвернення для військових, добровольців та бійців тероборони.

Я пишаюся кожним із вас. Завдяки вам увесь світ дізнався, що таке не допустити бліцкригу, — сказала вона.

Поки російська еліта мовчить та вивозить своє майно за кордон, наші зірки долучаються до оборони країни.

— Ми відправляємо продукти, одяг. Ми робимо все, що можемо, — розповіла співачка Настя Каменських про волонтерство та інформаційну війну.