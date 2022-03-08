Вы — главные герои этой планеты: Ефросинина обратилась к украинским защитникам

Бойцы Вооруженных сил Украины — надежда и гордость каждого украинца. Мы не устаем благодарить и восхищаться нашими военными, которые самоотверженно, успешно, мужественно защищают землю от российских оккупантов.

Телеведущая и волонтер Маша Ефросинина записала пылкое видеообращение для военных, добровольцев и бойцов терробороны.

Я горжусь каждым из вас. Благодаря вам весь мир узнал, что такое не допустить блицкрига, — сказала она.

Пока российская элита молчит и увозит свое имущество за границу, наши звезды приобщаются к обороне страны.

— Мы отправляем продукты, одежду. Мы делаем все, что можем, — рассказала певица Настя Каменских о волонтерстве и информационной войне.