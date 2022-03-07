Мы делаем все, что можем — Каменских о волонтерстве и информационной войне в Instagram

Пока российская элита молчит и вывозит свои деньги в Объединенные Арабские Эмираты, наши лидеры мнений присоединяются к обороне страны.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как занимается волонтерством и прорывает информационную блокаду подписчиков из России.

Мы отправляем продукты, одежду. Мы делаем все, что можем, — делится исполнительница.

Каменских отметила умение украинцев объединяться в трудные минуты, когда каждый пытается чем-нибудь помочь.

В соцсетях у певицы достаточно много российской аудитории. Там NK рассказывает правду о войне в Украине. Однако отзывов поступает мало.

Этот народ информационно слепой. Тем не менее, мы пытаемся пробить информационную блокаду.

Тем временем украинская певица, победительница Евровидения-2016 Jamala в Берлине собирает миллионы евро на нужды ВСУ. Смотри выступление Джамалы на нацотборе в Германии.