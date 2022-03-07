Мы делаем все, что можем — Каменских о волонтерстве и информационной войне в Instagram

Пока российская элита молчит и вывозит свои деньги в Объединенные Арабские Эмираты, наши лидеры мнений присоединяются к обороне страны.
Украинская певица Настя Каменских рассказала, как занимается волонтерством и прорывает информационную блокаду подписчиков из России.
Мы отправляем продукты, одежду. Мы делаем все, что можем, — делится исполнительница.
Мы отправляем продукты, одежду. Мы делаем все, что можем, — делится исполнительница.
Каменских отметила умение украинцев объединяться в трудные минуты, когда каждый пытается чем-нибудь помочь.
В соцсетях у певицы достаточно много российской аудитории. Там NK рассказывает правду о войне в Украине. Однако отзывов поступает мало.
Этот народ информационно слепой. Тем не менее, мы пытаемся пробить информационную блокаду.
Этот народ информационно слепой. Тем не менее, мы пытаемся пробить информационную блокаду.
Тем временем украинская певица, победительница Евровидения-2016 Jamala в Берлине собирает миллионы евро на нужды ВСУ. Смотри выступление Джамалы на нацотборе в Германии.