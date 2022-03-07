Ми робимо все, що можемо — Каменських про волонтерство та інформаційну війну в Instagram

Поки російська еліта мовчить та вивозить свої грошенята до Об’єднаних Арабських Еміратів, наші лідери думок долучаються до оборони країни.

Українська співачка Настя Каменських розповіла, як займається волонтерством та прориває інформаційну блокаду своїх підписників з Росії.

Ми відправляємо продукти, одяг. Ми робимо все, що можемо, — ділиться виконавиця.

Каменських відзначила вміння українців об’єднуватися у тяжкі хвилини, коли кожен намагається чимось допомогти.

У соцмережах співачка має досить велику російську аудиторію. Там NK розповідає правду про війну в Україні. Проте відгуків надходить мало.

Цей народ інформативно сліпий. Проте ми намагаємося пробити інформаційну блокаду.

Читати на тему Оля Полякова про боротьбу з російською пропагандою в інформаційному просторі Оля Полякова розповіла як бореться з нашестям дезінформованими жителями РФ, які поки залишаються підписаними на її сторінку в Instagram.

Тим часом українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Jamala в Берліні збирає мільйони євро на потреби ЗСУ. Дивися виступ Джамали на нацвідборі в Німеччині.