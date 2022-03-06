Оля Полякова про боротьбу з російською пропагандою в інформаційному просторі

Ми так боялись нашестя зомбі, вигадуючи як таке взагалі може трапитись. Проте не зчулись і воно настало у вигляді окупантів, що прийшли на наші землі невідомо навіщо.

Відома українська співачка Оля Полякова розповіла, як бореться з нашестям дезінформованих жителів РФ, які поки залишаються підписаними на її сторінку в Instagram.

Співачка говорить, що роки пропаганди зробили з людей просто зомбі, і якщо це була фігура мови раніше, то зараз це абсолютна правда. Навіть ті, хто це бачив, виправдовуються, їм страшно і соромно. Росіяни загалом не звикли вибачатися, вони звикли виправдовуватися.

Це дуже незрілий народ, який завжди мав вождів, завжди пристосовувався, служив.

Тому, на її думку, такі люді з несвідомою та незрілою психікою не беруть на себе відповідальність. Вони її перекладають на сильних цього світу.

Навіть якщо вони й розуміють, що тут гинуть люди, гине мирне населення, що тут справжня війна. Вони виправдовують це якимись нісенітницями про те, що це ми хотіли на них напасти або це ми самі себе бомбимо, або це американці тут воюють.

Вони не бачать, вони сліпі. Але я вважаю, що якщо я навіть десять людей якось переконаю, може вони розкажуть своїм родичам.

Оля Полякова в одному зі своїх відео зверталася до росіян і білорусів, які живуть закордоном та мають доступ до інформації, щоб дзвонили та говорили про те, що насправді відбувається, своїм близьким та знайомим.

Вони не розуміють, що їх страх виходити на протести ніщо, у порівнянні з тим, коли на тебе летять бомби, коли ти сидиш з дитиною між несучими стінами у квартирі та не знаєш чи ти виживеш

Якщо вони не можуть виходити на протести та бояться ув’язнення, то хоча б хай не відпускають своїх чоловіків на цю війну. Хоча б материнське серце, хоча б серце жінки може якось вберегти цих горе-вояків, які приходять сюди вбивати наших людей.

Чи писали знайомі з Росії

Оля Полякова розповідає, що їй взагалі з Росії нічого не пишуть. І це її шокує, тому що вони могли запитати чи в безпеці вона з дітьми.

Вони або соромляться, або настільки промиті мізки, що вони вважають, що ми тут вороги, що нас треба стерти з землі. Я не розумію.

– Ніхто з артистів, хто мене підтримували не написали навіть мені ні одного особистого повідомлення.

Про захоплення Україною

Зараз я дивлюся на нашу країну з превеликим захопленням.

Оля Полякова захоплюється тим, як круто люди згуртувалися, там де зараз немає війни. Тут на західній Україні дають прихисток, їжу, розміщають людей з дітьми.

Це так надихає, всі хочуть щось робити, хочуть чимось допомагати.

Якщо ти знаходишся в хоч якійсь безпеці, ти зразу хочеш поринути у якусь роботу. Співачка говорить, що розуміла, що в неї діти й не можна залишатися у Києві.

Проте вона з великою вдячністю ставиться до людей, які лишилися в Києві. Серед її подружок Даша Астаф’єва, Соня Плакидюк. Світлана Легка у своєму офісі, де колись було бомбосховище, тепер приймає на сімдесяти метрах квадратних по 250 людей кожен день.

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