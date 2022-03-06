Оля Полякова о борьбе с российской пропагандой в информационном пространстве

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала, как борется с нашествием дезинформированных жителей РФ, которые все еще остаются среди подписчиков ее страницы в Instagram.

Певица говорит, что годы пропаганды сделали из людей зомби, и если раньше это была фигура речи, то сейчас это абсолютная правда. Даже те, кто это видел, оправдываются, им страшно и стыдно. Россияне вообще не привыкли извиняться, зато привыкли оправдываться.

Это очень незрелый народ, который всегда имел вождей, всегда приспосабливался, служил.

Поэтому, по ее мнению, такие люди с бессознательной и незрелой психикой не берут на себя ответственность. Они ее перекладывают на сильных мира сего.

Даже если они понимают, что здесь гибнут люди, гибнет мирное население, что здесь настоящая война, они оправдывают это какой-то чепухой о том, что это мы хотели на них напасть или это мы сами себя бомбим, или это американцы здесь воюют.

Они не видят, они слепы. Но я считаю, что если я даже десять человек как-то смогу убедить, возможно, они расскажут об этом своим родственникам.

Оля Полякова в одном из своих видео обращалась к россиянам и белорусам, живущим за границей и имеющим доступ к информации, чтобы те звонили и говорили о том, что происходит, своим близким и знакомым.

Они не понимают, что их страх выходить на протесты ничто по сравнению с тем, когда на тебя летят бомбы, когда ты сидишь с ребенком между несущими стенами в квартире и не знаешь, выживешь ли ты.

Если они не могут выходить на протесты и боятся заключения, то пусть хотя бы не отпускают своих мужчин на эту войну. Хотя бы материнское сердце, хотя бы сердце женщины может как-то уберечь этих горе-воинов, которые приходят сюда убивать наших людей.

Пишут ли знакомые из России

Оля Полякова говорит, что ее друзья из России вообще ничего не пишут. Это повергает певицу в шок, потому что они могли хотя бы спросить, в безопасности ли она с детьми.

Они либо стесняются, либо настолько промыты мозги, что они считают, что мы здесь враги, что нас надо стереть с земли. Я не понимаю.

Никто из артистов, кто меня поддерживал, не написал мне ни одного личного сообщения.

О восторге от Украины

Сейчас я смотрю на нашу страну с большим восторгом.

Оля Полякова восхищается тем, как круто люди сплотились там, где сейчас нет войны. Здесь, на западной Украине, дают убежище, еду, размещают людей с детьми.

Это так вдохновляет, все хотят что-то делать, хотят чем помогать.

Если ты находишься в безопасности, то сразу хочешь погрузиться в какую-то работу. Певица говорит, что понимала, что у нее дети и им нельзя оставаться в Киеве.

Однако она с большой благодарностью относится к людям, оставшимся в Киеве. Среди ее подруг Даша Астафьева, Соня Плакидюк. Светлана Легкая в своем офисе, где когда-то было бомбоубежище, теперь принимает на семидесяти квадратных метрах по 250 человек каждый день.

Напомним, ранее фронтмен группы Без обмежень рассказывал, что люди сейчас просто не могут сидеть без работы. Читай, что рассказывает Сергей Танчинец о необходимости волонтерства в Украине.