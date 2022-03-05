Люди не могут сидеть без работы! Фронтмен группы Без Обмежень о волонтерстве в Украине

Война объединила украинцев, кажется, навсегда. Никто из сознательных граждан не дает себе и шанса остаться в стороне от общей беды.

И ясно, что без дела сидеть никто не может. Фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец начал заниматься волонтерством.

Певец рассказывает, что у него с друзьями есть большая волонтерская организация, которая нуждается в помощи в транспортировке.

Поэтому они в основном возят лекарства, питание, немного вещей для Киевского госпиталя.

А уже потом забирают мамашу с детьми, чтобы отправить их подальше от опасности.

Друзья и знакомые певца продолжают идти в военкомат, в терроборону, но пока мест не хватает для всех добровольцев.

Певец говорит, что все пытаются найти себе место, где будут полезны.

Люди не могут сидеть без работы. Кто-то идет сваривать противотанковые ежи, кто-то идет волонтерить.

Напомним, фронтмен популярной группы Антитела Тарас Тополя рассказал о помощи медикам с ранеными.