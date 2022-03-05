Люди не можуть сидіти без роботи!Фронтмен гурту Без Обмежень про волонтерство в Україні

Війна об’єднала українців, здається, назавжди. Ніхто зі свідомих громадян не дає собі й шансу залишитись осторонь спільної біди.

І зрозуміло, що без діла сидіти ніхто не може. Фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець почав займатись волонтерством.

Співак розповідає, що у нього з друзями є велика волонтерська організація, якій потрібна допомога у транспортуванні.

Тому вони в основному возять ліки, харчування, трохи речей для Київського шпиталю. А вже потім забирають матусь з дітьми, щоб відправити їх якомога далі від небезпеки.

Друзі та знайомі співака продовжують йти записуватись у військкомат, у тероборону, але поки там місць не вистачає для всіх добровольців.

Співак говорить, що всі намагаються знайти собі місце, де будуть корисними.

Люди не можуть сидіти без роботи. Хтось йде зварювати протитанкові їжаки, хтось йде волонтерити.

Нагадаємо, фронтмен іншого популярного гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про допомогу медикам з пораненими.