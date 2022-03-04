Допомагаю медикам із пораненими: фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя тимчасово “змінив” місце у музичній студії на посаду санітара. Тепер чоловік допомагає медикам із пораненими на полі бою.

Ще з часів волонтерства співак знає, як надавати першу медичну допомогу. Тому під керівництвом командира допомагає з усім ефективно.

Настрій, звичайно, бойовий. Особливо у порівнянні з тим, як це було у перші дні війни, коли ще була тривожність та прихований розпач.

Багато людей прийшли з цивільних та взяли до рук зброю. Якщо спочатку просто дивились новини, то на другий день вже прийняли перший бій. Тому у порівнянні з першими днями настій значно бадьоріший.



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