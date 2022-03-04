Намагаюся донести росіянам правду: Маша Єфросініна розповіла як веде інформаційну війну

Українські артисти, яких так любили раніше росіяни, з приходом війни вирішили вести свою боротьбу. Щоправда, інформаційну, намагаючись тепер донести своїй аудиторії з РФ реальну інформацію з підтвердженими фактами.

Маша Єфросиніна звернулась до своєї аудиторії, щоб пояснити, що насправді відбувається в Україні.

У мене є моя єдина зброя – це моя мова. Я її відточувала 20 років на телебаченні, тому і вирішили озброїтись саме нею.

Проте з огляду на велику кількість ботів та коментарів з прокляттями, можна зрозуміти, що наша інформаційна війна проти цих промитих мізків з пропагандою повинна продовжуватись і надалі.

І хоч є невеличкі позитивні зміни у вигляді незначних поки протестів, росіянам ще загрожує режим, у якому живуть. А з приходом цензури і погрозами ув’язнення на 15 років за інакомислення, їх становище буде ще більш катастрофічним.

Росіяни настільки вже не знають, як свої дупи зажати, що блокують практично все. Але мене це не зупинить.

РФ вже не може тримати всю інформацію під контролем, і для нас це хороша новина. Тому що це свідчить, що вони нас бояться.

Та й на що їм сподіватись, якщо українці вміють відстоювати свої міста навіть без зброї. Читай, як українські міста здійснюють спротив окупантам.