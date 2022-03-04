Украина

Стараюсь донести россиянам правду: Маша Ефросинина рассказала, как ведет информационную войну

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 марта 2022, 15:00

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0:03:22
пропаганда
Кибервойна против России: как Украина и мир одерживает победу в информационном пространстве
0:03:14
Економіка України під час війни
Мы точно отстроимся: какое состояние экономики во время войны и как ее пытаются поддерживать
0:04:43
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