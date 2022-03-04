Стараюсь донести россиянам правду: Маша Ефросинина рассказала, как ведет информационную войну

Украинские артисты, которых так любили россияне, с приходом войны решили вести свою борьбу. Правда, информационную, пытаясь теперь донести до своей аудитории из РФ реальную информацию с подтвержденными фактами.

Маша Ефросинина обратилась к своей аудитории, чтобы объяснить, что происходит в Украине.

У меня есть мое единственное оружие – это мой язык. Я ее оттачивала 20 лет на телевидении, потому и решили вооружиться именно ею.

Однако, учитывая большое количество ботов и комментариев с проклятиями, можно понять, что наша информационная война против этих промытых мозгов с пропагандой должна продолжаться и дальше.

И хотя есть небольшие положительные изменения в виде незначительных пока протестов, россиянам еще не грозит режим, в котором они живут. А с приходом цензуры и угрозами заключения на 15 лет за инакомыслие, их положение будет еще более катастрофическим.

Россияне настолько уж не знают, как свои задницы зажать, что блокируют практически все. Но меня это не остановит.

РФ уже не может держать всю информацию под контролем, и для нас это хорошая новость. Потому что это свидетельствует о том, что они нас боятся.

Да и на что надеяться, если украинцы умеют отстаивать свои города даже без оружия. Читай, как украинские города сопротивляются оккупантам.