Мовчання та підкорення призводять до рабства: Макс Барських закликав підписників з РФ заговорити

Як і мільйони українців, Макс Барських прокинувся вранці 24 лютого від звуку сирен та вибухів. Все, що було близьке серцю потихеньку руйнувалось окупантами.

Моє рідне місто Херсон, у якому я народився, і виріс потихеньку руйнують! Моя душа болить!

Тому вирішив звернутись до своєї аудиторії з РФ.

У всіх росіян, хто розуміє і бачить, що відбувається, співак питає:

Невже ви щиро відчуваєте, що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє?

Чи вони ж не відчувають брехню, яку їм показують із екранів телевізорів щодня. Або ж вони хочуть відокремитись від усього світу і жити під указами людини, якій глибоко наплювати на них і їхнє майбутнє.

Мовчання та підкорення призводять до рабства.

Макс Барських закликав більше не мовчати, оскільки якщо нічого не зміниться, то бажання влади маленької групи людей забере життя мільйонів, якщо не всього людства в майбутньому.

Просто вимкніть телевізор і ввімкніть свою голову!

Про відчуття єдності

Макс Барських говорить, що сподівається, що нікому не доведеться переживати те, що проживає зараз народ України.

Я пишаюсь Україною. Наскільки ми об’єднались. І наскільки ми людяні. І пишаюсь тим, що я українець.

Нагадаємо, що з українських зірок, співак Женя Галич також емоційно звернувся до росіян.