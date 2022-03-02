Шоу-биз

Молчание и покорение приводят к рабству: Макс Барских призвал подписчиков из РФ заговорить

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 марта 2022, 19:07
Макс Барських звернувся до підписників з РФ
Фото: Instagram

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