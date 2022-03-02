Молчание и покорение приводят к рабству: Макс Барских призвал подписчиков из РФ заговорить

Как и миллионы украинцев, Макс Барских очнулся утром 24 февраля от звука сирен и взрывов. Все, что было близко сердцу, потихоньку разрушалось оккупантами.

Мой родной город Херсон, в котором я родился, и вырос потихоньку разрушают! Моя душа болит!

Поэтому решил обратиться к своей аудитории из РФ.

У всех россиян, кто понимает и видит происходящее, певец спрашивает:

Неужели вы искренне чувствуете, что правители вашей страны ведут вас в светлое будущее?

Не чувствуют ли они ложь, которую им показывают с экранов телевизоров каждый день. Или они хотят отделиться от всего мира и жить под указами человека, которому глубоко наплевать на них и их будущее.

Молчание и подчинение приводят к рабству.

Макс Барских призвал больше не молчать, поскольку если ничего не изменится, то желание власти маленькой группы людей унесет жизни миллионов, если не всего человечества в будущем.

Просто выключите телевизор и включите голову!

Об ощущении единства

Макс Барских говорит, что надеется, что никому не придется переживать то, что проживает сейчас народ Украины.

Я горжусь Украиной. Как мы объединились. И как мы человечны. И горжусь тем, что я украинец.

Напомним, что из украинских звезд певец Женя Галич тоже эмоционально обратился к россиянам.