Ответственность на каждом из вас: Женя Галич эмоционально обратился к россиянам

Лидер украинской рок-группы О.Torvald Женя Галич эмоционально высказался по поводу ситуации в нашей стране и новой агрессии РФ.

Мне не понять “искусственного” мирового молчания, “показушных”, не действующих санкций, которыми нас кормили восемь лет, — написал музыкант.

Он также заявил, что не понимает российских коллег, которые с завидной регулярностью приезжали на гастроли и фестивали в Украину; восхищались, какая она великая и свободная, якобы переживая о том, что в Украине идёт война, а теперь молчат.

Женя Галич возмущен бездействием оппозиционных лидеров, блогеров, музыкантов, актёров, публичных людей, которые просто молчат, позволяя пропаганде навязывать своей же аудитории наглую ложь, ничего не разъясняя и не реагируя.

Вы воспитали и позволили этой мрази так вести себя со всем миром и с собой. Весь мир, не реагируя радикально, позволяет диктатору так себя вести.

Исполнитель убежден, что на всех, кто молчит и просто наблюдает, лежит ответственность за каждую смерть: за стариков, лишенных дома; за детей, лишенных отца; за украинцев, лишенных целостности своей страны.

Украина великая страна! Сейчас не 2014. Мы стали другими. Мы будем рвать зубами за свою страну! — заявил Женя Галич.

И добавил: кто к нам с мечом придёт от меча и погибнет.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости “Л/ДНР”. Этим он окончательно разорвал Минские договоренности. Мировые лидеры осудили очередной акт агрессии РФ. Евросоюз и США ввели санкции против России, а Германия остановила запуск скандального газопровода Северный поток — 2.