Выступление Владимира Путина об Украине — главные тезисы и пропаганда для ОРДЛО

Российский президент Владимир Путин признал суверенитет так называемых Л/ДНР. Это произошло вечером понедельника, 21 февраля. Главные тезисы российского лидера Вікна собрали в одном материале.

Владимир Путин подписал с самопровозглашенными “Л/ДНР” соглашение о дружбе и взаимопомощи.

Российский лидер также заявил, что требует от тех, кто “захватил и удерживает власть в Киеве, немедленно прекратить боевые действия”. В противном случае, говорит Путин, вся ответственность за последующие события будет возложена на украинские власти.

Речь Путина продолжалась почти час. По его словам, Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Свою речь Путин начал с так называемого “урока истории”. Рассказал, почему, по его мнению, Украина — не государство.

Нашу страну Путин назвал Украиной имени В.И. Ленина, повторяя тезис, что ее создал вождь большевиков. Путин заявил, что Киев хочет разрабатывать ядерное оружие и имеет такие возможности. А цель Запада одна — сдержать развитие России.

Он обвинил Украину в том, что “вместо партнерства начало превалировать иждивенчество”, а коммунистов и украинских националистов обвинил “в распаде исторической России под названием СССР”.

События на Майдане в 2014 году Путин назвал государственным переворотом, на который посольство США перечисляло до миллиона долларов ежедневно.

Информпространство России

Что сейчас происходит в информационном пространстве России? Устрашение терактами. Распространяются сообщения об обстрелах жилых кварталов и даже пограничного пункта в Ростовской области.

Российские медиа в последние дни — не что иное, как ярмарка фейков. Там Украину называют страной-агрессором. Российские пропагандисты уверяют, что Киев готовит наступательную операцию, чтобы вернуть Донбасс. А еще — заявляют о “геноциде русскоязычных”.

Эксперты говорят: пропаганда рассчитана в первую очередь на внутреннюю аудиторию, чтобы россияне поддержали введение в ОРДЛО регулярной армии РФ.

Сегодня российские СМИ заявили о пересечении украинскими “диверсантами” российской границы. И там, в России, мол, уничтожили две украинские БМП с украинскими военными.

Между тем, украинские Вооруженные силы отмечают: никаких наступательных действий украинские власти не планируют, ровно как и провокаций. Ведь это приведет к многочисленным потерям среди гражданского населения.

А для Украины жизнь каждого гражданина — наивысшая ценность.

Эксперты отмечают, что информационные атаки последних дней призваны демонизировать Украину в глазах россиян. А главное – создать повод для введения регулярных российских войск на Донбасс.