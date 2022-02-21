Виступ Володимира Путіна про Україну — головні тези та пропаганда для ОРДЛО

Російський президент Володимир Путін визнав суверенітет так званих Л/ДНР. Це сталося надвечір понеділка, 21 лютого. Головні тези російського лідера Вікна зібрали в одному матеріалі.

Володимир Путін підписав із так званими Л/ДНР угоду про дружбу і взаємодопомогу.

Російський лідер також заявив, що вимагає від тих, хто “захопив і утримує владу в Києві, негайно припинити бойові дії”. В іншому випадку, каже Путін, вся відповідальність за події буде покладена на українську владу.

Промова Путіна тривала майже годину. За його словами, Росія зробила все для збереження територіальної цілісності України. Свою промову Путін почав з так званого “уроку історії”. Розповів чому, на його думку, Україна — не держава.

Нашу країну Путін назвав Україною імені В.І. Леніна, повторюючи тезу, що її створив вождь більшовиків. Путін заявив, що Київ хоче розробляти ядерну зброю і має такі можливості. А мета Заходу одна — стримати розвиток Росії.

Він звинуватив Україну в тому, що “замість партнерства почало превалювати утриманство”, а комуністів та українських націоналістів звинуватив “у розпаді історичної Росії під назвою СРСР”.

Події на Майдані у 2014 році Путін назвав “державним переворотом”, на який посольство США перераховувало до мільйона доларів щодня.

Інформаційний простір Росії

Що зараз відбувається в інформаційному просторі Росії? Залякування терактами. Повідомлення про обстріли житлових кварталів і навіть прикордонного пункту в Ростовській області.

Російські медіа останніми днями — не що інше, як ярмарок фейків. Там Україну називають країною-агресоркою. Російські пропагандисти запевняють, що Київ готує наступальну операцію, щоб повернути Донбас. А ще говорять про “геноцид російськомовних”.

Експерти кажуть: пропаганда розрахована найперше на внутрішню аудиторію, щоб росіяни підтримали введення в ОРДЛО регулярної армії.

Сьогодні російські ЗМІ заявили про перетин українськими “диверсантами” російського кордону. І там, в Росії, мовляв, знищили дві українські БМП з українськими військовими.



Тим часом українські Збройні сили наголошують: жодних наступальних дій українська влада не планує, так само як і провокацій, адже це призведе до численних втрат серед цивільного населення. А для України життя кожного громадянина — найвища цінність.

Експерти зазначають — інформаційні атаки останніх днів покликані демонізувати Україну в очах росіян. А головне – створити привід для введення регулярних російських військ на Донбас.