Сила правди й дипломатії. Відповідь України на фейки вихідного дня від РФ

В Україні видалися активні на політичні події вихідні. Інформація про евакуацію мирних жителів з ОРДЛО до Росії, небачені за довгі місяці обстріли на фронті та ще більш лякаючі заяви західних лідерів.

Вікна розбиралися, чому панікувати українцям не варто, як сила дипломатії повертає російську пропаганду в лоно правди та що відповідають ЗСУ на закиди у порушенні “режиму тиші”.

Повномасштабне вторгнення: чи є загроза

Очільник Міноборони Олексій Резніков укотре відповідає на запитання про повномасштабне вторгнення і твердить: чекати на такий сценарій найближчими днями не варто.

Ударного угруповання з боку Російської Федерації в жодному місті, де вони оточили Україну, поки що не сформовано.

Про це міністр оборони заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Резніков наголосив: українці мають зберігати тверезість та поміркованість і розрізняти поняття “загострення” та “пряме вторгнення”. Адже загроза з боку РФ існує з 2013 року, ескалація на фронті може зростати й вщухати, але найближчими днями говорити про можливість повномасштабного вторгнення недоречно.

Крім того, українські військові наразі готові до будь-якого сценарію.

Українські Збройні сили готові тримати з будь-якого боку удар, у нас всі бойові частини у повній готовності, у нас стратегічні запаси підготовлені: і паливо, і набої.

Крім того, українська розвідка разом із розвідкою країн-партнерів уважно стежать за ситуацією. Зокрема, за допомогою безпілотників Bayraktar.

Ми бачимо все, тому для нас немає жодної неочікуваності.

Фейк про наступ ЗСУ

Російська пропаганда не спить: масово публікує оманливі дані про нібито наступ ЗСУ та силовий сценарій звільнення окупованого Донбасу.

Але Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує: військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України.

Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій — політико-дипломатичний.

Усе тому, що будь-які наступальні операції на Донбасі неминуче призведуть до численних жертв серед цивільних, тому офіційний Київ ці сценарії навіть не розглядає.

Життя українців на всій території нашої держави та за її межами є найвищою цінністю, — каже Залужний.

Масова евакуація мешканців з ОРДЛО

Надвечір п’ятниці країну сколихнула новина: самопроголошена влада оголосила про евакуацію мирних мешканців з ОРДЛО в Росію через той саме “наступ ЗСУ”. Російські ЗМІ поширювали інформацію про вивезення 30 тисяч цивільних.

Утім, у Міноборони такі дії називають провокацією.

Це теж фарс. Декілька тисяч вони показово вивезли, а зараз наша розвідка має точну інформацію про те, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє.

Олексій Резніков каже, що відповідні дії були суто постановкою “для Мосфільму чи тих, хто в них там зараз займається кіношкою”.

Картинка для росЗМІ: нібито обстріли з боку українських військових

Ще одна інформаційна провокація з боку Росії цими вихідними — нібито українські ЗС обстріляли прикордонні райони Ростовської області. А надвечір неділі, 20 лютого, невстановлені особи відкрили вогонь у напрямку Луганська.

Російське телебачення твердить: це зробили українські військові. А їм, власне, нічого приховувати. Тому вітчизняне МЗС ініціювало проведення незалежного міжнародного розслідування.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

— Я закликав провести неупереджене міжнародне розслідування нібито потраплянь нібито українських снарядів на територію Росії. Але ми нікого не обстрілювали. Україні немає чого приховувати, бо ми знаємо, що жодних подібних обстрілів Україна не проводила.

Якщо Росії теж немає чого приховувати, вона має підтримати проведення такого незалежного міжнародного розслідування.

Очільник українського МЗС додав: якщо Москва відчуває, що правда на їхньому боці, нехай продемонструють максимальну відкритість щодо розслідування.

Нагадаємо, в п’ятницю президент США Джо Байден звернувся до світу щодо України на позачерговій прес-конференції. Серед іншого, американський лідер заявив, що Росія неправдиво звинуватила Україну в обстрілах на Донбасі. Дезінформація поширюється російською громадськістю. Байден назвав ці обвинувачення нелогічними.