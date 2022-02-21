Сила правды и дипломатии. Ответ Украины на фейки выходного дня от РФ

В Украине выдались богатые политическими событиями выходные. Информация об эвакуации мирных жителей из ОРДЛО в Россию, невиданные за долгие месяцы обстрелы на фронте и еще более пугающие заявления западных лидеров.

Вікна разбирались, почему паниковать украинцам не стоит, как сила дипломатии возвращает российскую пропаганду в лоно правды и что отвечают ВСУ на обвинения в нарушении “режима тишины”.

Полномасштабное вторжение: есть ли угроза

Глава Минобороны Алексей Резников в очередной раз отвечает на вопрос о полномасштабном вторжении и уверяет: ждать такого сценария в ближайшие дни не стоит.

Ударная группировка со стороны Российской Федерации ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована.

Об этом министр обороны заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Резников подчеркнул: украинцы должны сохранять трезвость ума и различать понятия “обострение” и “прямое вторжение”. Ведь угроза со стороны России существует с 2013 года; эскалация на фронте может нарастать и утихать, но в ближайшие дни говорить о возможности полномасштабного вторжения неуместно.

Кроме того, украинские военные готовы к любому сценарию.

Украинские Вооруженные силы готовы держать удар с любой стороны, у нас все боевые части в полной готовности, у нас стратегические запасы подготовлены: и топливо, и патроны.

Кроме того, украинская разведка вместе с разведкой стран-партнеров внимательно следит за ситуацией. В частности — с помощью беспилотников Bayraktar.

Мы видим все, потому для нас нет никакой неожиданности.

Фейк о наступлении ВСУ

Российская пропаганда не дремлет: массово публикует обманчивые данные о якобы наступлении ВСУ и силовом сценарии освобождения оккупированного Донбасса.

Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины.

Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий — политико-дипломатический.

Все потому, что любые наступательные операции на Донбассе неизбежно приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому официальный Киев эти сценарии даже не рассматривает.

Жизнь украинцев на всей территории нашего государства и за его пределами является наивысшей ценностью, — говорит Залужный.

Массовая эвакуация из ОРДЛО

К вечеру пятницы страну всколыхнула новость: самопровозглашенные власти объявили об эвакуации мирных жителей из ОРДЛО в Россию, прикрываясь все тем же “наступлением ВСУ”. Российские СМИ распространяли информацию об эвакуации 30 тысяч гражданских лиц.

Впрочем, в Минобороны подобные действия называют провокацией.

Это тоже фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас у нашей разведки есть точная информация о том, что люди самостоятельно возвращаются домой, их там никто не кормит, не расселяет.

Алексей Резников говорит, что соответствующие действия были не более чем постановкой “для Мосфильма или тех, кто там сейчас занимается киношкой”.

Картинка для росСМИ: “обстрелы” со стороны украинских военных

Еще одна информационная провокация со стороны России в эти выходные — якобы украинские ВС обстреляли приграничные районы Ростовской области. А к вечеру воскресенья, 20 февраля, неустановленные лица открыли огонь в направлении Луганска.

Российское телевидение утверждает: это дело рук украинских военных. Однако им, как и прежде, нечего скрывать. Поэтому отечественный МИД инициировал проведение независимого международного расследования.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Я призвал провести беспристрастное международное расследование якобы попаданий якобы украинских снарядов на территорию России. Но мы никого не обстреливали. Украине нечего скрывать, потому что мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала.

Если России также нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого независимого международного расследования.

Глава украинского МИД добавил: если Москва чувствует, что правда на ее стороне, пусть продемонстрирует максимальную открытость в ходе расследования.

Напомним, в минувшую пятницу президент США Джо Байден обратился к миру касательно Украины на внеочередной пресс-конференции. Среди прочего американский лидер заявил, что Россия ложно обвинила Украину в обстрелах на Донбассе. Дезинформация распространяется российской общественностью. Байден назвал эти обвинения нелогичными.