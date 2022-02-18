Джо Байден звернувся до світу щодо України. Даємо головні тези та відео виступу

Президент США Джо Байден позачергово провів прес-конференцію щодо ситуації в Україні та агресії Росії.
Американський лідер запевнив, що весь світ єдиний у підтримці України та відзначив, що Володимир Путін все ще має можливість піти дипломатичним шляхом.
Головні тези звернення Байдена щодо України та Росії:
Нагадаємо, це вже друге звернення Джо Байдена щодо України за останні кілька днів. Раніше американський лідер запевняв Росію, що напад призведе до стратегічних втрат та безпрецедентних санкцій.