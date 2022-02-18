Джо Байден звернувся до світу щодо України. Даємо головні тези та відео виступу

Президент США Джо Байден позачергово провів прес-конференцію щодо ситуації в Україні та агресії Росії.

Американський лідер запевнив, що весь світ єдиний у підтримці України та відзначив, що Володимир Путін все ще має можливість піти дипломатичним шляхом.

Головні тези звернення Байдена щодо України та Росії:

Потрібно залишатися об’єднаними з Європейським союзом та НАТО, попри спроби Росії розділити нас.

США бачить швидку ескалацію кризи в Україні. За останні дні зросли порушення режиму припинення вогню.

Росія неправдиво звинуватила Україну в обстрілах на Донбасі. Дезінформація поширюється російською громадськістю. Байден назвав ці обвинувачення нелогічними.

США певні, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення вторгнутися в Україну, але у нього все ще є дипломатичний шлях, яким він може піти.

Українці зараз гарно продемонстрували стриманість і можливість ухвалювати рішення.

Американська розвідка фіксує, що Росія оточила Україну і повідомляє, що РФ може здійснити акт агресії вже найближчими днями. І можуть атакувати будуть і Київ.

Сполучені Штати Америки готові накласти санкції на Росію, вони затвердженні. Якщо і змінюватимуться, то мова йтиме лише про додавання санкцій.

Весь світ єдиний у протистоянні російській агресії та згоден, що у Росії досі є вибір: піти дипломатичним шляхом або піти військовим. І поки Російська Федерація не здійснила нову агресію, шлях дипломатичного врегулювання є відкритим.

Росія погодилася на зустріч Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова 24 лютого, проте у разі агресії, двері дипломатії зачиняться. Тоді Росія сплатить жорстку ціну за це з боку світу.

Малоймовірно, що Путін використовує ядерну зброю. Але він зосереджений на тому, щоб переконати світ, що може змінити динаміку в Європі. Але Путін насправді не може це зробити.

Трансляція виступу Байдена

Нагадаємо, це вже друге звернення Джо Байдена щодо України за останні кілька днів. Раніше американський лідер запевняв Росію, що напад призведе до стратегічних втрат та безпрецедентних санкцій.