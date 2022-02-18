Світ

Джо Байден звернувся до світу щодо України. Даємо головні тези та відео виступу

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 19 Лютого 2022, 00:57
звернення байдена щодо України

Більше відео
0:05:35
Росія 1984
РФ — 1984. Як відомий твір перегукується із життям громадян Росії сьогодні
0:01:29
Коронавірус у світі
COVID-19 відступає? Як Європа послаблює карантинні обмеження
0:00:47
Катаклізми у світі
Смертельні зсуви ґрунту та штормові дощі: як бурхлива стихія захопила світ
0:02:14
Принц Ендрю
До суду не дійшло: як принц Ендрю врегулював справу про сексуальні домагання
Дивитись більше

Останні відео
0:09:00
звернення байдена щодо України

Джо Байден звернувся до світу щодо України. Даємо головні тези та відео виступу
0:35:01
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 18.02.2022 (22:00)
0:04:07
Донбас
Яка наразі ситуація на Донбасі: заяви РНБО та останні новини з ОРДЛО
0:01:10
Лукас
Цукерка-рекордсменка: де можна побачити найбільший грильяж світу в Україні
0:02:26
Революція гідності
Вони заплатили життям за нашу свободу. Роковини кривавих днів Революції гідності
0:01:03
промова Віталія Кличка у Німеччині
Україна в небезпеці — час стати поруч: промова Віталія Кличка у Німеччині
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 18.02.2022 (17:30)
0:00:40
У Черкасах розквітли червонокнижні підсніжники
Провісники тепла! У Черкасах розквітли червонокнижні підсніжники
0:03:00
Covid-19 паралізував дівчинку у Львові
Covid-19 паралізував дівчинку: як у Львові лікарі рятували пацієнтку
0:20:00
1430
Вікна-новини. Випуск від 18.02.2022 (14:30)
Більше відео
Вікна-новини
Читати далі
Вікна-новини. Випуск від 18.02.2022 (22:00)

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь