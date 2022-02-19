“Хтось з нас бреше!” Повний виступ Зеленського у Мюнхені на безпековій конференції

Президент України Володимир Зеленський прибув у Німеччину для участі в щорічній Мюнхенській безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Глава української держави виступив з великої промовою щодо ситуації в Україні, агресії Росії та допомоги світу.

Вікна публікують основні тези виступу Зеленського у Мюнхені й повне відео.

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза, — розпочав свій виступ у Мюнхені Зеленський.

Далі президент розповів, що два дні тому був на Донбасі, на лінії розмежування, юридично між Україною і тимчасово окупованими територіями, фактично — між миром і війною.

Про що говорив Зеленський у Мюнхені

“Нам кажуть — двері відчинені. Але поки що — стороннім вхід заборонений. Якщо не всі члени альянсу хочуть бачити нас або всі члени альянсу не хочуть бачити нас, скажіть чесно. Відчинені двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками не закриті питання. Хіба право на правду не входить у наші розширені можливості?”

“8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за нього життя. Невже через 8 років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали хибний шлях, що в Європі на нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й обґрунтовувати діями, що це неправда? Хіба не ЄС повинен сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України до Союзу? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує прямих чесних відповідей?”

“Символічно, що я говорю про це саме тут. 15 років тому тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворення. Результат? Щонайменше — анексія Криму й агресія проти моєї держави”

“Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша за Швейцарію, Нідерланди або Бельгію. А головне — немає мільйонів наших громадян. Всього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення на забезпечення гарантій безпеки та миру”

“Україна і далі буде йти тільки дипломатичним шляхом заради мирного врегулювання. В рамках Мінських домовленостей, які підписували не ми, але які ми повинні виконувати. І в рамках “нормандського формату”, який ми не зриваємо, але який ми прагнемо розблокувати. Але водночас, це не означає, що пошуки миру обмежені виключно цим.”

Україна готова шукати ключ до закінчення війни у всіх можливих форматах і майданчиках.

“Я пропоную скликати саміт держав — постійних членів Радбезу ООН за участю Туреччини та Німеччини з метою вирішення викликів безпеки в Європі та напрацювання нових, дієвих гарантій безпеки для України. Гарантій сьогодні, доки ми не є членами оборонного Альянсу і, фактично перебуваємо в сірій зоні – у вакуумі безпеки.”

Українська армія захищає всю Європу, адже виступає міцним щитом.

Також Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму і додав:

Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів

У кінці промови Володимир Зеленський сказав, що поки буде тиша з боку світу щодо російської агресії, не буде тиші на сході України, тобто у цілому світі.

Президент подякував усім, хто підтримує Україну — і словом, і конкретикою, і деклараціями.

Нагадаємо, 18 лютого відбулася позачергова прес-конференція Джо Байдена щодо України та російської агресії.