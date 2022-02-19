Україна

“Хтось з нас бреше!” Повний виступ Зеленського у Мюнхені на безпековій конференції

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 19 Лютого 2022, 17:53
Виступ Зеленського у Мюнхені

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