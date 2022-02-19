“Хтось з нас бреше!” Повний виступ Зеленського у Мюнхені на безпековій конференції

Президент України Володимир Зеленський прибув у Німеччину для участі в щорічній Мюнхенській безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.
Глава української держави виступив з великої промовою щодо ситуації в Україні, агресії Росії та допомоги світу.
Вікна публікують основні тези виступу Зеленського у Мюнхені й повне відео.
Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза, — розпочав свій виступ у Мюнхені Зеленський.
Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза, — розпочав свій виступ у Мюнхені Зеленський.
Далі президент розповів, що два дні тому був на Донбасі, на лінії розмежування, юридично між Україною і тимчасово окупованими територіями, фактично — між миром і війною.
Також Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму і додав:
Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів
Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не будуть ухвалені конкретні рішення щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів
У кінці промови Володимир Зеленський сказав, що поки буде тиша з боку світу щодо російської агресії, не буде тиші на сході України, тобто у цілому світі.
Президент подякував усім, хто підтримує Україну — і словом, і конкретикою, і деклараціями.
Нагадаємо, 18 лютого відбулася позачергова прес-конференція Джо Байдена щодо України та російської агресії.