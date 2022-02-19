Украина

“Кто-то из нас лжет!” Полное выступление Зеленского в Мюнхене на конференции по безопасности

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 19 февраля 2022, 17:53
Выступление Зеленского в Мюнхене

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