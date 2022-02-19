“Кто-то из нас лжет!” Полное выступление Зеленского в Мюнхене на конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

Глава украинского государства выступил с большой речью по ситуации в Украине, агрессии России и помощи мировой общественности.

Вікна публикуют основные положения выступления Зеленского в Мюнхене и полное видео.

Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза, – начал свое выступление в Мюнхене Зеленский.

Далее президент рассказал, что два дня назад был на Донбассе, на линии разграничения, юридически между Украиной и временно оккупированными территориями, а фактически — между миром и войной.

О чем говорил Зеленский в Мюнхене

“Нам говорят — двери открыты. Но пока — посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят видеть нас или все члены альянса не хотят видеть нас, скажите честно. Открытые двери — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности?”

“8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должен постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?”

“Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворение. Результат? По меньшей мере, аннексия Крыма и агрессия против моего государства”

“Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше Швейцарии, Нидерландов или Бельгии. А главное — нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворение на обеспечение гарантий безопасности и мира”

“Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но мы их должны выполнять. И в рамках “нормандского формата”, который мы не срываем, но стремимся разблокировать. Но в то же время это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим.”

Украина готова искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и ​​площадках.

“Я предлагаю созвать саммит государств — постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членами оборонного Альянса и фактически находимся в серой зоне – в вакууме безопасности.”

Украинская армия защищает всю Европу, ведь выступает крепким щитом.

Также Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума и добавил:

Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 поставлены под сомнение.

В конце речи Владимир Зеленский сказал, что пока будет тишина со стороны мира по поводу российской агрессии, не будет тишины на востоке Украины, то есть во всем мире.

Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину — и словом, и конкретикой, и декларациями.

Напомним, 18 февраля состоялась внеочередная пресс-конференция Джо Байдена по Украине и российской агрессии.