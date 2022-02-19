“Кто-то из нас лжет!” Полное выступление Зеленского в Мюнхене на конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.
Глава украинского государства выступил с большой речью по ситуации в Украине, агрессии России и помощи мировой общественности.
Вікна публикуют основные положения выступления Зеленского в Мюнхене и полное видео.
Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза, – начал свое выступление в Мюнхене Зеленский.
Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза, – начал свое выступление в Мюнхене Зеленский.
Далее президент рассказал, что два дня назад был на Донбассе, на линии разграничения, юридически между Украиной и временно оккупированными территориями, а фактически — между миром и войной.
Также Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума и добавил:
Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 поставлены под сомнение.
Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 поставлены под сомнение.
В конце речи Владимир Зеленский сказал, что пока будет тишина со стороны мира по поводу российской агрессии, не будет тишины на востоке Украины, то есть во всем мире.
Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину — и словом, и конкретикой, и декларациями.
Напомним, 18 февраля состоялась внеочередная пресс-конференция Джо Байдена по Украине и российской агрессии.