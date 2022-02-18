Україна в небезпеці — час стати поруч: промова Віталія Кличка у Німеччині

Київський міський голова відвідав земельний парламент Баварії та виголосив промову на підтримку України.

Закордонним колегам нагадав про понад 130 тисяч солдатів на українському кордоні та зазначив, що ворога можна спинити лише шляхом санкцій.

Від безпеки в Україні і мирної ситуації в Україні залежить безпека усієї Європи. Всі тут, в Мюнхені, я переконаний, що це розуміють. І вкрай важлива підтримка. Разом ми набагато сильніші.

Кличко до Німеччини поїхав на щорічну Мюнхенську конференцію з питань безпеки. Росія, до речі, цьогоріч від участі у заході відмовилася.