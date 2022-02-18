Евакуація в ОРДЛО, плани Кремля та зустріч лідерів ЄС та НАТО — що наразі відомо про агресію Росії

Найсерйозніше за останні роки загострення на Донбасі. Бойовики 60 разів порушували режим припинення вогню.

Гатили здебільшого із забороненої Мінськом зброї. Під обстрілами опинилися три десятки населених пунктів.

У Станиці Луганській снаряд влучив у приватний будинок і той зайнявся.

Тим часом в ОРДЛО окупанти анонсують можливу евакуацію населення, мовляв, очікують загострення від української сторони.

А Росія, за словами Олексія Резнікова, не відводить війська і готується визнати ОРДЛО, як свого часу визнала окуповані нею Абхазію та Південну Осетію.

Водночас міністр оборони України запевняє, що вірогідність російського вторгнення невисока.

Але США вважають, що Росія може імітувати або навіть здійснити хімічну атаку, щоб звинуватити в ній Україну та отримати привід для вторгнення.

Штати також не бачать відведення військ від українських кордонів, а заяви про це називають трюком Кремля.

Спровоковану Росією кризу обговорять лідери ЄС та НАТО. На спеціальне засідання на вимогу України збирається і ОБСЄ.