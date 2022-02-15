Чи можливий воєнний стан в Україні? Олексій Резніков про ризики вторгнення РФ

Підстав для запровадження воєнного стану в Україні наразі немає.

Про це напередодні в ефірі програми Свобода слова заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Він наголосив, що такий стан запровадять лише у разі вторгнення.

Втім, у повномасштабний напад російських військ Резніков не вірить і вважає паніку кризою інформаційного характеру.

Ризиків широкомасштабного наступу у наступні два дні не вбачає і секретар РНБО Олексій Данілов.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав українців зробити 16 лютого Днем єднання.