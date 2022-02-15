Возможно ли военное положение в Украине? Алексей Резников о рисках вторжения РФ

Оснований для введения военного положения в Украине пока нет.

Об этом накануне в эфире программы Свобода слова заявил министр обороны Алексей Резников.

Он подчеркнул, что такое положение будет введено только в случае вторжения. Впрочем, в полномасштабное нападение российских войск Резников не верит и считает панику кризисом информационного характера.

Рисков широкомасштабного наступления в следующие два дня не видит и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев сделать 16 февраля Днем единения.