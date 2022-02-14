Світ

Чому Зеленський запросив Байдена відвідати Київ якомога швидше

Ксенія Павлишин 14 Лютого 2022, 14:00

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