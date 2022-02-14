Чому Зеленський запросив Байдена відвідати Київ якомога швидше

Німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні прибуває з візитом до Києва, а вже завтра поїде у Москву, де зустрінеться з Володимиром Путіним.

Західні ЗМІ повідомляють: Шольц тиснутиме на російського президента “єдністю Заходу” і говоритиме про економічні збитки, яких зазнає Росія у разі нової агресії.

Тим часом український президент Володимир Зеленський запросив американського лідера Джо Байдена відвідати Київ уже найближчими днями.

Уряди 33 країни закликали своїх громадян та дипломатів покинути зону можливого вторгнення.