Зеленський оголосив про новий політичний альянс за участі Британії, України та Польщі

У вівторок, 1 лютого, президент Володимир Зеленський оголосив про створення нового політичного формату співпраці між Британією, Україною та Польщею.

Деталі нового альянсу поки не розголошуються, втім головнокомандувач запевнив, що їх оголосять найближчими днями.

— Створюємо новий формат політичної співпраці в Європі — між Україною, Британією та Польщею, — заявив Зеленський у Верховній Раді.

Основним завданням нового альянсу стане протидія загрозам з боку Росії.

Коментуючи політичну співпрацю з Британією та Польщею, посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко заявив, що це “не зовсім НАТО на трьох”.

Але це, дійсно, спроба знайти друзів, партнерів і допомогу у цей критичний момент, — розповів він ВВС.

Зауважимо, що сьогодні ж, 1 лютого, до Києва прибудуть очільники урядів Сполученого Королівства та Республіки Польща. Найімовірніше, Борис Джонсон оголосить про новий пакет допомоги Україні вартістю 88 мільйонів фунтів. Про військову допомогу говоритиме і польський прем’єр Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, напередодні Радбез ООН провів засідання через ескалацію навколо України. Більше про важливі події попереднього дня — читайте в коротенькому дайджесті за посиланням.