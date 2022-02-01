Зеленский объявил о новом политическом альянсе Украины, Британии и Польши

Во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский объявил о создании нового политического формата сотрудничества между Британией, Украиной и Польшей.

Детали нового альянса пока не разглашаются, однако главнокомандующий заверил, что их объявят в ближайшие дни.

— Создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, — заявил Зеленский в Верховной Раде.

Основной задачей нового альянса станет противодействие угрозам со стороны России.

Комментируя политическое сотрудничество с Британией и Польшей, посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко заявил, что это “не совсем НАТО на троих”.

Но это действительно попытка найти друзей, партнеров и помощь в этот критический момент, – рассказал он ВВС.

Отметим, что сегодня, 1 февраля, в Киев прибудут главы правительств Соединенного Королевства и Республики Польша. Вероятнее всего, Борис Джонсон объявит о новом пакете помощи Украине стоимостью 88 миллионов фунтов. О военной помощи будет говорить и польский премьер Матеуш Моравецкий.

Напомним, накануне Совбез ООН провел заседание по поводу эскалации ситуации в Украине. Хочешь узнать больше о важных событиях предыдущего дня? Читай короткий дайджест об актуальных новостях по ссылке.