Накопичення військ РФ, від’їзд дипломатів і готовність України. Пояснюємо, що відбувається на кордонах та як реагує світ

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 25 Січня 2022, 14:00
Український прапор
Фото: Unsplash, Міністерство оборони України

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