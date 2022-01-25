Накопичення військ РФ, від’їзд дипломатів і готовність України. Пояснюємо, що відбувається на кордонах та як реагує світ

Напруга в стосунках між Україною та Росією зростає не перший рік, та початок 2022 року знову підняв тему вторгнення російських військ на перше місце. Про тривожні валізи, кількість військ Федерації біля українських кордонів та заяви Кремля говорять чи не на кожній кухні.

Вікна розібралися, чому ця тема знову стала актуальною, що відбувається в дипломатичних колах та навіщо світ масово передає Україні зброю.

Спойлер: брязкання зброї не вщухає, але ймовірність повномасштабного вторгнення на територію України вкрай мала.

Ситуація на кордоні

Мирного сусідства з Росією поки не виходить, особливо коли поряд — країна з імперськими амбіціями та ностальгією за часами СРСР. Ситуація в Абхазії та Осетії, невизнаному Придністров’ї, Казахстані й, на жаль, на теренах України дає розуміння про небезпеку східного сусіда.

Наприкінці 2021 року в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія готується до наступу на територію України. Ба більше, почали надходити дані про стягування зброї та військ Федерації до наших кордонів.

Зокрема, агенція Reuters оприлюднила супутникові знімки, на яких видно військову техніку РФ на кількох полігонах поблизу України. Йдеться про танки, вантажівки, БМП, артилерійські установки та залізничний склад із військовою технікою.

Полігони розташовані впритул до теренів України: Клинці — за 30 км від кордону, Климове — за 13 км від кордону. Також техніка розміщена на складах у Єльні та Погоновому.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team фіксувала численні відео, на яких Росія переміщує на захід країни ешелони з танками, Градами, Ураганами, Іскандерами. Також було кілька відео, що фіксують перекидання особового складу до кордонів України.

Війська Росії помітили також біля кордону Білорусі з Україною. Це приблизно за 200 км від Києва. При цьому вони розташовувалися поза військовими полігонами. Тобто їх там бути не має.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, нині неподалік українського кордону зосереджено близько 127 тисяч військових РФ.

Сьогодні загальна чисельність російських військ на кордоні з Україною становить орієнтовно 127 тисяч.

— Зокрема, наземний компонент — 106 тисяч, з відповідними вогневими, ударними та маневровими можливостями, — зазначив він.

Небезпека вторгнення

Командувач ООС Олександр Павлюк в інтерв’ю британській газеті The Times ймовірною датою вторгнення Росії на територію України назвав 20 лютого.

При цьому, за його словами, під небезпеку підпадають Дніпро, Одеса, Харків.

Раніше західна розвідка називала ймовірним часом вторгнення російських військ кінець січня — початок лютого 2022 року.

Міграції дипломатів

Напередодні, 23 січня, Державний департамент США ініціював добровільний від’їзд співробітників посольства в Києві з України через заплановані військові дії РФ. Йдеться не тільки про дипломатів, а й про членів їхніх сімей.

Крім того, Вашингтон закликав громадян США не відвідувати Україну, а тих, які перебувають в країні, купувати квитки на літак.

На тлі військової загрози евакуювати сім’ї дипломатів готується і Німеччина. Про таке повідомило місцеве видання Bild. Утім, відповідне рішення буде ухвалене виключно у разі погіршення ситуації.

Тим часом у Британії вирішили не чекати. Половина дипмісії залишить Україну. Відповідне рішення вже прийнято.

А от влада Ізраїлю закликає громадян, які мешкають в Україні, заповнити анкети. У них вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту кожного члена сім’ї, включно з неповнолітніми дітьми.

Підрозділи військових Канади, які вже прибули в Україну, за потреби можуть залучити до евакуації дипломатичного персоналу. Утім, поки Оттава не поспішає вивозити сім’ї дипперсоналу.

Ще й західне видання The New York Times поінформувало, що Росія вже підготувала своїх дипломатів до виїзду з України. Однак поки посольство РФ у столиці досі працює.

А от міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заспокоює:

В Україні наразі діє 129 дипломатичних представництв…Із них чотири заявили, що вони з міркувань безпеки починають евакуацію членів родин.

— Решта проінформували міністерство, що вони наразі не бачать підстав для евакуації, продовжують працювати в повному штаті, включно з членами родин.

Про це дипломат розповів у програмі Свобода слова на ICTV.

Хоча не все так однозначно, бо на тлі військової агресії РФ західні країни почали активно постачати Україні зброю. Так би мовити, лихо не без добра.

Постачання Україні зброї

19 січня в Україну прибула військова допомога від Британії — протитанкові засоби. Наразі відомо, що Сполучене Королівство надіслало більш як дві тисячі одиниць протитанкових гранатометів.

І на цьому зупинятися не планує.

Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України.

Про таке заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю The Daily Mail.

А вже 22 січня до столиці прибула перша партія військової допомоги від США. Це більш як 90 тонн боєприпасів та летальної зброї, яку розвантажили в аеропорту Бориспіль. Зауважимо, що це перша з кількох партій безпекової допомоги, яку санкціонував президент Сполучених Штатів Джозеф Байден.

Наразі Вашингтон планує передати Україні ще й бойові вертольоти Мі-17.

На черзі — країни Балтії. Латвія та Литва постачатимуть українському війську ЗРК Stinger для ураження повітряних цілей. А Естонія — протитанкові ракетні комплекси Javelin. Щоправда, зробити це вони змогли після отримання дозволу з боку Вашингтона. Цього вимагає експортне законодавство Сполучених Штатів.

— Ми можемо допомогти Україні додатково. Сподіваємось, у дуже короткий термін — найближчі тижні. Це нормальна процедура — ми повинні були спитати дозволу й отримати його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії.

В Естонії є ракети Javelin, готові до відправки в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каімо Кууск.

Крім Javelin, Естонія планувала поставки в Україну 122-мм гаубиць Д-30, які колись належали Німеччині. Утім, Берлін цю пропозицію відкинув, мотивувавши тим, що Німеччина не підтримувала і не підтримує ідею постачання Україні летальної зброї.

Нині Німеччина — одна з небагатьох країн НАТО, яка відмовилася від поставок летальної зброї в Україну. Раніше у ФРН це пояснювали тим, що не хочуть провокувати Росію на нові агресивні кроки.

А от Іспанія послідовна у своїх кроках — надалі підтримує Україну та засуджує російську агресію. Зважаючи на збільшення військ біля українських кордонів, вона направила свої кораблі у Чорне море. Йдеться, зокрема, про мінні тральники та фрегати. Вони мають прибути вже найближчими днями.

В іспанському Міноборони кажуть, що це відповідь сил НАТО на агресію проти України. Крім того, чільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися про план дій у відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

Не лишилася осторонь і Канада. Зважаючи на дії Росії, вона відрядила до України підрозділи спецпризначенців. Їх кількість невідома, втім, за даними місцевого телеканалу Global News, йдеться про розгортання невеликого контингенту військ.

Про готовність надати Україні військову допомогу заявила і міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Каже: Київ має вказати, якого саме озброєння потребує.

У НАТО також пообіцяли надати Україні озброєння у разі нападу. Втім, про допомогу особовим складом не йдеться, адже Україна не є членом Альянсу.

Зброя є. Чи буде наступ?

Російська сторона непохитна: залишить війська біля кордонів України, попри заклики Заходу зменшити напругу в регіоні. Про це в інтерв’ю американському телеканалу CNN заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Утім, він запевняє: Кремль не загрожує Україні військовою операцією. Мовляв, Росія просто не може миритися з “поступовим вторгненням НАТО в Україну”. І в разі подальшого розширення Альянсу Москва “буде змушена вжити контрзаходів”. Яких саме, Пєсков не поточнив.

А от секретар РНБО Олексій Данілов запевняє: для повномасштабної наземної операції наразі замало військової сили РФ біля кордонів.

Для того щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час, а переміщення такого масиву людей і техніки не може залишитися непоміченим.

На цьому наголосив Данілов у коментарі LIGA.net.

За його словами, нині ми спостерігаємо “певні переміщення військ, але поки що це не критично”.

Подібної думки притримується і міністр оборони України Олексій Резніков.

Я не оцінюю шанси такого сценарії високо (про ймовірний наступ 20 лютого – ред.).

— Станом на сьогодні фактаж, який ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки; фактаж, який спостерігають розвідки країн-партнерів, приблизно подібний на ту ситуацію, яка була весною минулого року перед Великоднем, – розповів він у програмі Свобода Слова на ICTV.

За його словами, на сьогодні не створено жодного ударного угрупування Збройними силами РФ. Це свідчить про те, що Росія не піде в наступ ні завтра, ні за тиждень, ні наступного місяця.

Ризиковані сценарії є, вони можливі з точки зору вірогідності в майбутньому, але сьогодні такої демонстрації, такої загрози не існує.

Більше того, Олексій Данілов вважає, що “ігри” Росії біля кордону мають і позитивний ефект, адже об’єднують демократичні країни у підтримці України.

Читати на тему Чому українцям варто почуватися у безпеці? Хоча поряд невгамовна агресія та політичні ігри Росії Що відбувається на політичній арені сьогодні і чи можна нам за всієї ситуації та подальших загроз РФ почуватися в безпеці?

Президент США Джо Байден теж вважає, що Росія не піде в повномасштабний наступ. Американський лідер певен, що Москва лишень перевіряє реакцію Заходу на можливе вторгнення.

Думаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін прагне перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність.

— Але знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо не змінить своїх намірів уже зараз. І я думаю, він усе ж шкодуватиме про таке рішення, — сказав Байден.

Подібної думки дотримується і генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Насамперед я не думаю, що Росія вторгнеться в Україну, і сподіваюся, що моя надія справдиться.

— Гадаю, в цьому регіоні нам не потрібна драматична ситуація, яка, безумовно, матиме жахливі наслідки. І я твердо переконаний — деескалація і діалог допоможуть уникнути такого протистояння.

Українські військові запевняють: до ескалації готові. Наші військовослужбовці вчаться за допомогою новоприбулих британських інструкторів керувати легкими протитанковими оборонними системами.

— Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, посилить наші оборонні спроможності, — переконаний заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Анатолій Петренко.

Хочу підкреслити, що допомога буде використана виключно з оборонною метою: для захисту наших військ, критичної інфраструктури та мирного населення.

У вітчизняному МЗС натомість радять українцям не панікувати та зберігати спокій, адже всі подібні новини мають на меті лише посилити тривогу.

Всі останні місяці, а особливо тижні, через вир в інформаційному полі українці відчувають непрості емоції, ключова з яких – страх, але це нормальна людська реакція. Новина, яка з’явилася в інформпросторі підіграла цим почуттям.

На це звертає увагу чільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Наслідки провокацій Кремля

Можна було б сказати, що світ традиційно “занепокоєний і стурбований”, але цього разу все інакше. Україну підтримують не лише на словах, а й діями. Надання зброї — тільки перший крок.

І якщо раніше доводилося діяти по факту, то нині світова політика працює на випередження. Чільники дипломатичних відомств США та Росії — Ентоні Блінкен та Сергій Лавров — уже провели зустріч у Женеві. Турецький чільник Реджеп Ердоган кличе лідерів України та Росії на двосторонні перемовини в Туреччині.

А світові лідери не приховують: у разі повномасштабної агресії Росію спіткає жорстка відповідь.

У США вже підготували пакет санкцій, які ніколи досі не застосовували проти Росії. Їх запровадять у разі вторгнення в Україну. За словами Джо Байдена, ці санкції спричинять серйозне падіння економіки РФ.

Наше спільне завдання — дати зрозуміти Володимиру Путіну, який вибір він має. З одного боку — діалог і дипломатія, з іншого — конфлікт і його наслідки.

— Сподіваємося, це стримає його від нової агресії проти України, — зауважив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Не стоїть осторонь і Європа. Там готові до рішучої відповіді.

Масивні економічні та фінансові санкції чекають на Росію, якщо вона наважиться напасти на Україну, — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона також нагадала, що відстоює фундаментальні принципи, які лежать в основі європейської безпеки — це Гельсінські угоди та Паризьку хартію для нової Європи. Обидва документи Росія підписала.

І хоча поки експерти не беруться прогнозувати, чи справдяться найгірші припущення, та цього разу можна однозначно стверджувати, що світ — на боці України. Наше право на суверенність незаперечне, і Кремлю доведеться це прийняти.

А якщо ви хочете максимально убезпечити себе, радимо почитати про те, що покласти в тривожну валізу.