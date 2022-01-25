Накопление войск, отъезд дипломатов и готовность Украины. Объясняем, что происходит на границах и как реагирует мир

Напряжение в отношениях между Украиной и Россией растет не первый год, и начало 2022 снова подняло тему вторжения войск РФ на первое место. О тревожных чемоданах, количестве войск Федерации у границ Украины и заявлениях Кремля говорят чуть ли не на каждой кухне.

Вікна разобрались, почему эта тема снова стала актуальной, что происходит в дипломатических кругах и зачем мир массово передает Украине оружие.

Спойлер: бряцание оружия не утихает, но вероятность полномасштабного вторжения на территорию Украины крайне мала.

Ситуация на границе

Мирного соседства с Россией пока не получается, особенно когда рядом страна с имперскими амбициями и ностальгией по временам СССР. Ситуация в Абхазии и Осетии, непризнанном Приднестровье, Казахстане и, к сожалению, в Украине дает понимание об опасности восточного соседа.

В конце 2021 в западных СМИ появилась информация о том, что Россия готовится к наступлению на территорию Украины. Более того, начали поступать данные о стягивании оружия и войск Федерации к нашим границам.

В частности, агентство Reuters обнародовало спутниковые снимки, на которых видна военная техника РФ на нескольких полигонах вблизи Украины. Речь идет о танках, грузовиках, БМП, артиллерийских установках и железнодорожном составе с военной техникой.

Полигоны расположены вплотную к территории Украины: Клинцы — в 30 км от границы, Климово — в 13 км. Также техника размещена на складах в Ельне и Погоново.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team фиксировала многочисленные видео, на которых Россия перемещает на запад страны эшелоны с танками, Градами, Ураганами, Искандерами. Также было несколько видео, фиксирующих переброску личного состава к границам Украины.

Российские войска также были замечены у границ Беларуси с Украиной. Это примерно в 200 км от Киева. При этом они располагались вне военных полигонов. То есть, техники там быть не должно.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в настоящее время недалеко от украинской границы сосредоточено около 127 тысяч военных РФ.

Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 тысяч.

Из них наземный компонент — 106 тысяч, с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями, — отметил он.

Угроза вторжения России

Командующий ООС Александр Павлюк в интервью британской газете The Times вероятной датой вторжения России на территорию Украины назвал 20 февраля.

При этом, по его словам, под угрозу попадают Днепр, Одесса, Харьков.

Ранее западная разведка называла вероятной датой вторжения российских войск конец января — начало февраля 2022 года.

Миграции дипломатов

23 января Государственный департамент США инициировал добровольный отъезд сотрудников посольства в Киеве из Украины из-за запланированных военных действий РФ. Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей.

Кроме того, Вашингтон призвал граждан США не посещать Украину, а находящихся в стране — покупать билеты на самолет.

На фоне военной угрозы эвакуировать семьи дипломатов готовится и Германия. Об этом сообщило местное издание Bild. Впрочем, соответствующее решение будет принято исключительно в случае ухудшении ситуации.

Между тем, в Британии решили не ждать. Половина дипмиссии покинет Украину. Соответствующее решение уже принято.

А вот власти Израиля призывают граждан, проживающих в Украине, заполнить анкеты. В них указать личные данные, семейный статус, мобильный телефон и почту каждого члена семьи, включая несовершеннолетних детей.

Прибывшие в Украину подразделения военных Канады при необходимости могут привлечь к эвакуации дипломатического персонала. Однако пока Оттава не спешит вывозить семьи дипперсонала.

Еще западное издание The New York Times проинформировало, что Россия уже подготовила своих дипломатов к выезду из Украины. Однако посольство РФ в столице до сих пор работает.

А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба успокаивает:

В Украине действует 129 дипломатических представительст…Из них четыре заявили, что из соображений безопасности приступают к эвакуации членов семей.

— Остальные проинформировали министерство, что они пока не видят оснований для эвакуации, продолжают работать в полном штате, включая членов семей.

Об этом дипломат рассказал в программе Свобода слова на ICTV.

Хотя не все так однозначно, потому что на фоне военной агрессии РФ западные страны начали активно поставлять Украине оружие. Худа без добра не бывает.

Снабжение Украины оружием

19 января в Украину прибыла военная помощь от Британии — противотанковые средства. Пока известно, что Соединенное Королевство прислало более двух тысяч единиц противотанковых гранатометов.

И на этом останавливаться не планирует.

Я продолжу тщательно следить за необходимостью расширения объемов поставки оборонного оружия в Украину. Я не исключаю ничего, что могло бы помочь самообороне Украины.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Daily Mail.

А уже 22 января в столицу прибыла первая партия военной помощи США. Это более 90 тонн боеприпасов и летального оружия, которое разгрузили в аэропорту Борисполь. Отметим, что это первая из нескольких партий помощи, которую санкционировал президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

Теперь Вашингтон планирует передать Украине еще и боевые вертолеты Ми-17.

На очереди — страны Балтии. Латвия и Литва поставят украинскому войску ЗРК Stinger для поражения воздушных целей. А Эстония — противотанковые ракетные комплексы Javelin. Правда, сделать это можно будет после получения разрешения со стороны Вашингтона. Этого требует экспортное законодательство США.

— Мы можем помочь Украине дополнительно. Надеемся, в очень короткие сроки — ближайшие недели. Это нормальная процедура — ​​мы должны были спросить разрешения и получить его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии.

В Эстонии есть ракеты Javelin, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

Кроме Javelin, Эстония планировала поставки в Украину 122-мм гаубиц Д-30, когда-то принадлежавших Германии. Впрочем, Берлин это предложение отверг, мотивировав тем, что Германия не поддерживала и не поддерживает идею поставки Украине летального оружия.

В настоящее время Германия является одной из немногих стран НАТО, отказавшейся от поставок летального оружия в Украину. Ранее в ФРГ это объяснили тем, что не хотят провоцировать Россию на новые агрессивные шаги.

А вот Испания последовательна в своих шагах — поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. Учитывая увеличение войск возле границ Украины, она направила свои корабли в Черное море. Речь идет, в частности, о минных тральщиках и фрегатах. Они должны прибыть уже в ближайшие дни.

В испанском Минобороны говорят, что это ответ сил НАТО на агрессию против Украины. Кроме того, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен уже договорились о плане действий в ответ на угрозу Украине со стороны РФ.

Не осталась в стороне и Канада. Учитывая действия России, она отправила в Украину подразделения спецназовцев. Их количество неизвестно, впрочем, по данным местного телеканала Global News, речь идет о развертывании небольшого контингента войск.

О готовности предоставить Украине военную помощь заявила и министр обороны Чехии Яна Чернохова. Она говорит: Киев должен указать, в каком именно вооружении нуждается.

В НАТО также пообещали предоставить Украине вооружение в случае нападения. Впрочем, о помощи личным составом речь не идет, ведь Украина не является членом Альянса.

Оружие есть. Будет ли вторжение?

Российская сторона непреклонна: войска близ границ Украины не отзовут, несмотря на призывы Запада снизить напряжение в регионе. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Впрочем, он уверяет, что Кремль не угрожает Украине военной операцией. Мол, Россия просто не может мириться с “постепенным вторжением НАТО в Украину”. И в случае дальнейшего расширения Альянса Москва “будет вынуждена принять контрмеры”. Какие именно, Песков не уточнил.

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет: для полномасштабной наземной операции военной силы РФ у границ маловато.

Для того чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых требуется время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным.

Об этом заявил Данилов в комментарии LIGA.net.

По его словам, сейчас мы наблюдаем “определенные перемещения войск, но пока это не критично”.

Подобного мнения придерживается и министр обороны Украины Алексей Резников.

Я не оцениваю шансы такого сценария высоко (о вероятном вторжении 20 февраля — ред.).

— На сегодня фактаж, который мы наблюдаем, по данным нашей разведки; фактаж, который наблюдает разведка стран-партнеров, примерно похож на ситуацию, которая была весной прошлого года перед Пасхой, — рассказал он в программе Свобода Слова на ICTV.

По его словам, на сегодняшний день Вооруженными силами РФ не создана ни одна ударная группировка. Это свидетельствует о том, что Россия не пойдет в наступление ни завтра, ни через неделю, ни в следующем месяце.

Рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем, но сегодня такой демонстрации, такой угрозы не существует.

Более того, Алексей Данилов считает, что “игры” России у границы имеют и положительный эффект, ведь объединяют демократические страны в поддержке Украины.

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Президент США Джо Байден тоже считает, что Россия не пойдет в полномасштабное наступление. Американский лидер уверен, что Москва только проверяет реакцию Запада на возможное вторжение.

Думаю, что Путин не желает полномасштабной войны, это во-первых. Во-вторых, считаю ли я, что Путин стремится проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, думаю, он будет проверять нашу готовность.

— Но знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если не изменит своих намерений уже сейчас. И я думаю, он все же будет сожалеть о таком решении, — сказал Байден.

Подобного мнения придерживается и генсек ООН Антониу Гутерреш.

— В первую очередь, я не думаю, что Россия вторгнется в Украину, и надеюсь, что моя надежда оправдается. Думаю, в этом регионе нам не нужна драматическая ситуация, которая, безусловно, будет иметь ужасные последствия. И я твердо убежден, что деэскалация и диалог помогут избежать такого противостояния.

Украинские военные уверяют: к эскалации готовы. Наши военнослужащие учатся с помощью прибывших британских инструкторов управлять легкими противотанковыми оборонными системами.

— Безусловно, это укрепит наши войска, усилит наши оборонные способности, — убежден заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолий Петренко.

Хочу подчеркнуть, что помощь будет использована исключительно в оборонных целях: для защиты наших войск, критической инфраструктуры и мирного населения.

В отечественном МИДе украинцам советуют не паниковать и сохранять спокойствие, ведь все подобные новости преследуют целью лишь усилить тревогу.

Все последние месяцы, особенно недели, из-за водоворота в информационном поле украинцы испытывают непростые эмоции, ключевая из которых — страх, но это нормальная человеческая реакция.

— Новость, которая появилась в информпространстве, подыграла этим чувствам, — отмечает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Последствия провокаций Кремля

Можно было бы сказать, что мир традиционно “обеспокоен”, но на этот раз все иначе. Украину поддерживают не только на словах, но и на деле. Предоставление оружия — только первый шаг.

И если раньше приходилось действовать по факту, то сейчас мировая политика работает на опережение. Главы дипломатических ведомств США и России — Энтони Блинкен и Сергей Лавров — уже провели встречу в Женеве. Турецкий глава Реджеп Эрдоган зовет лидеров Украины и России на двусторонние переговоры в Турции.

А мировые лидеры не скрывают: в случае полномасштабной агрессии Россию постигнет жесткий ответ.

В США уже подготовили пакет санкций, никогда до сих пор не применявшихся против России. Их внедрят в случае вторжения в Украину. По словам Джо Байдена, эти санкции повлекут за собой серьезное падение экономики РФ.

Наша общая задача — дать понять Владимиру Путину, какой у него выбор. С одной стороны — диалог и дипломатия, с другой — конфликт и его последствия.

— Надеемся, это удержит его от новой агрессии против Украины, — заметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Не стоит в стороне и Европа. Там готовы к решительному ответу.

Массивные экономические и финансовые санкции ждут Россию, если она решится напасть на Украину, — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен у себя в Twitter.

Она также напомнила, что отстаивает фундаментальные принципы, лежащие в основе европейской безопасности — Хельсинкские соглашения и Парижскую хартию для новой Европы. Оба документа Россия подписала.

И хотя пока эксперты не берутся прогнозировать, сбудутся ли худшие предположения, на этот раз можно однозначно утверждать, что мир на стороне Украины. Наше право на суверенность неоспоримо, и Кремлю придется это принять.

А если вы хотите максимально обезопасить себя, советуем почитать о том, что положить в тревожный чемоданчик на случай полномасштабной агрессии РФ.