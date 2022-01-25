Накопление войск, отъезд дипломатов и готовность Украины. Объясняем, что происходит на границах и как реагирует мир

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 25 января 2022, 14:00
Український прапор
Фото: Unsplash, Министерство обороны Украины

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