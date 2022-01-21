Україна

Російські війська біля кордону. Хто направив кораблі на допомогу Україні та що думає Генсек ООН

21 Січня 2022, 16:00

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