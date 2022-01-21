Російські війська біля кордону. Хто направив кораблі на допомогу Україні та що думає Генсек ООН

Російські війська — за 13 кілометрів від нашого кордону. Такі дані нових супутникових знімків, які оприлюднили західні медіа.

На них видно, що саме розташувала Росія поблизу українського сходу. Це танки, вантажівки, залізничний склад із технікою та артилерійські установки.

Через скупчення російських військ на нашому кордоні Іспанія направила свої кораблі у Чорне море.

Повідомляється, що вони прибудуть за три-чотири дні. Як пояснюють в іспанському міністерстві оборони, це відповідь сил НАТО на агресію щодо України.

Читати на тему Чому українцям варто почуватися у безпеці? Хоча поряд невгамовна агресія та політичні ігри Росії Що відбувається на політичній арені сьогодні і чи можна нам за всієї ситуації та подальших загроз РФ почуватися в безпеці?

Подальший розвиток ситуації сьогодні обговорять держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров. Для цього вони вже прилетіли у Женеву. Напередодні Блінкен повідомив, що сподівається зрозуміти, які висновки для себе робить Росія після попередніх дипломатичних переговорів.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш переконаний — на реальне вторгнення в Україну держава-агресор не наважиться.

Насамперед я не думаю, що Росія вторгнеться в Україну, і сподіваюся, що моя надія справдиться. Гадаю, у цьому регіоні нам не потрібна драматична ситуація, яка, безумовно, матиме жахливі наслідки. І я твердо переконаний — деескалація і діалог допоможуть уникнути такого протистояння. ООН не просили відігравати певної ролі, але є дине, що ми можемо зробити — це сказати всім, що цієї кризи нам слід уникнути.

А на сході України напередодні російські окупанти після трьох днів тиші знову стріляли.

Загалом ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню.

Зокрема, із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.