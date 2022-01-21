Российские войска у границы. Кто направил корабли на помощь Украине и что думает Генсек ООН

Российские войска — в 13 километрах от нашей границы. Таковы данные новых спутниковых снимков, обнародованных западными медиа.

На них видно, что именно расположила Россия вблизи украинского востока. Это танки, грузовики, ж/д состав с техникой.

Из-за скопления российских войск на нашей границе Испания направила свои корабли в Черное море.

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Сообщается, что они придут через три-четыре дня. Как объясняют в испанском Министерстве обороны, это ответ сил НАТО на агрессию в отношении Украины.

Дальнейшее развитие ситуации сегодня обсудят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров. Для этого они уже прилетели в Женеву. Накануне Блинкен сообщил, что надеется понять, какие выводы делает для себя Россия после предварительных дипломатических переговоров.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш убежден — на реальное вторжение в Украину государство-агрессор не решится.

В первую очередь, я не думаю, что Россия вторгнется в Украину, и надеюсь, что моя надежда оправдается.

— Думаю, в этом регионе нам не нужна драматическая ситуация, которая, безусловно, будет иметь ужасающие последствия. И я твердо убежден — деэскалация и диалог помогут избежать такого противостояния. ООН не просили играть определенную роль, но есть единственное, что мы можем сделать — это сказать всем, что этого кризиса нам следует избежать.

А на востоке Украины накануне российские кафиры после трех дней тишины снова стреляли. В общей сложности враг пять раз нарушил режим прекращения огня.

В частности, из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.