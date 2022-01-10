Lifestyle

Що покласти в тривожну валізу на випадок повномасштабної війни та чи потрібна вона

Наталія Ничай 10 Січня 2022, 20:52

Більше відео
0:01:22
полиция
Різдво з патрульними: як у Києві поліція влаштувала свято для дітей
0:03:09
еда
Новорічний марафон їжі: як не стати жертвою переїдання на Різдво
0:03:03
кутя
Як приготувати кутю: рецепти, що сподобаються кожному
0:02:43
Санки
Чоловік загинув після катання на санчатах з донькою — трагедія у Дніпрі
Дивитись більше

Останні відео
0:03:51
Тривожна валіза

Що покласти в тривожну валізу на випадок повномасштабної війни та чи потрібна вона
0:02:29
погодаУкраина
Слизько, туман та збільшення ДТП: як лютує негода в Україні
0:03:24
Токаэв
Це була спроба держперевороту? Що Токаєв сказав про протести у Казахстані
0:20:00
Вікна-новини випуск від 10.01.2022 о 17:30
Вікна-новини. Випуск від 10.01.2022 (17:30)
0:00:32
пожар сша
Страшна пожежа у Нью-Йорку: що відомо та версії слідства
0:10:00
1430
Вікна-новини. Випуск від 10.01.2022 (14:30)
0:04:16
Податкова знижка
Податковий кешбек від держави — як отримати відшкодування за витрачені гривні
0:03:45
плачь
Нажилися на чужому горі: як киянку “обікрала” ритуальна агенція
0:03:04
дети
Тікали 10 км босоніж: як вітчим довів дітей до втечі з дому
0:01:22
полиция
Різдво з патрульними: як у Києві поліція влаштувала свято для дітей
Більше відео
Слизько, туман та збільшення ДТП: як лютує негода в Україні
Читати далі
Слизько, туман та збільшення ДТП: як лютує негода в Україні