В українському мистецтві є чимало великих людей, які забуті або незаслужено проігноровані, бо Росія зробила все, аби їх привласнити. Наш герой — художник Микола Пимоненко. Його картини надихали й народне мистецтво, а в багатьох хатах були саморобні копії.

Микола Пимоненко: твори видатного українця

Роботи митця особливо торкають тих, хто вміє помічати деталі. Твори Пимоненка здобували золоті медалі на виставках у Парижі та Мюнхені. Є нагода дізнатися про митця більше, якщо поїхати до села Малютянка під Києвом. Там можна послухати захопливі розповіді про шлях художника.

Ниточки, які пов’язують сучасність з Україною кінця 19 століття, можна знайти і зараз. Нащадок Миколи Пимоненка нині боронить Україну і культурну спадщину від росіян, розповідає завідувачка музею Людмила Петраускене.

Пимоненка росіяни намагаються загарбати собі, і називають його великим “русскім” художником. Герої його картин були реальними жителями Малютянки. Картина Гуси, додому — нині у російському Рибінську.

Дівчину на ній звати Уляна Сиротинська, і її хата буквально межує з подвір’ям нашого музею! Саме минула велика злива, і все було залите водою — таке все вмите, чисте, неймовірно світле, — каже Людмила.

Пимоненко кликав дівчину, аби намалювати цю картину. А на відомій картині Ворожіння зображені місцеві дівчата Галина і Оксана. А картина Гопак 1909 року отримала золоту медаль виставки Салон де Парі. Її викупили для колекції Лувра.

Його роботи крали гітлерівці і росіяни. Хто такий Микола Пимоненко і якою він малював Україну / 2 Фотографії

Усіма відкриттями і тонкощами біографії Миколи Пимоненка Людмила Петраускене займається з червня 2022 року, коли очолила музей. Подвір’я музею вона сприйняла як дім. У порівнянні з 2021 роком, кількість відвідувачів зросла удесятеро.

Люди стали більше цінувати і цікавитися своєю спадщиною.

Його роботи крали гітлерівці і росіяни. Хто такий Микола Пимоненко і якою він малював Україну / 3 Фотографії

У Національному художньому музеї кажуть, що картини Пимоненка викрадали гітлерівці, а потім — СРСР. Під час повномасштабної війни з Херсонського музею росіяни теж вкрали картини Пимоненка. Художник любив це життя, і надзвичайно привабливою передав Україну.

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