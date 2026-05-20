Нобелівська лавреатка Ольга Токарчук залучила штучний інтелект до написання нового роману

Відома польська письменниця, лавреатка Букерівської та Нобелівської премій з літератури Ольга Токарчук зізналася, що інтегрувала технології штучного інтелекту у процес створення своєї майбутньої книги.

В інтерв’ю польському виданню My Company авторка розповіла, що придбала найсучаснішу версію однієї з провідних мовних моделей.

За словами Токарчук, можливості нейромережі її приємно вразили, оскільки алгоритми здатні ефективно розширювати творчі горизонти та значно поглиблювати креативне мислення, виступаючи своєрідним цифровим асистентом письменника.

Цифровий асистент: як мовні моделі допомагають Ользі Токарчук писати твори

Нобелівська лавреатка детально описала свій досвід взаємодії з технологією, зазначивши, що регулярно звертається до мовної моделі для аналізу та розвитку окремих сюжетних ідей або концептів.

Як приклад практичної допомоги ШІ письменниця навела пошук історичних деталей для нової книги: вона попросила чат-бота підказати репертуар та конкретні пісні, під які могли танцювати її персонажі кілька десятиліть тому.

Попри те, що алгоритми досі схильні до так званих галюцинацій та фактологічних помилок (зокрема, ШІ запропонував правильний варіант відомого польського гурту Golec uOrkiestra з граматичною помилкою), Токарчук вважає цю технологію перевагою неймовірного масштабу для сучасних авторів художньої літератури.

Водночас оптимізм письменниці щодо технологічного прогресу тісно переплітається з глибоким скептицизмом та сумом за класичною епохою друкованого слова.

Ольга Токарчук підкреслила, що відчуває ностальгію за часами, коли література створювалася місяцями у повній самотності як справа всього життя і була унікальним продуктом людської свідомості.

Вона висловила сумнів, що штучний інтелект коли-небудь зможе повторити вишуканість мови Оноре де Бальзака, Еміля Чорана чи Володимира Набокова.

Крім того, авторка порушила гостру проблему економічної кризи на сучасному книжковому ринку.

Вона іронічно зауважила, що якби колосальні зусилля та тисячі годин, витрачені на її фундаментальну працю Книги Якова, перерахувати на погодинну оплату праці, то отримані кошти навряд чи перевищили б розмір стандартної шахтарської пенсії.

Через фінансову нерентабельність створення творів Ольга Токарчук оголосила, що її новий роман, який має вийти друком уже восени 2026 року, найімовірніше, стане останнім великим проєктом у її кар’єрі — надалі вона планує працювати виключно в жанрі короткої прози.

