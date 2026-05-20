Сімбочка у Супермамі 11: чи трапився скандал і чим відома епатажна блогерка-мільйонниця

Відома українська блогерка Сімбочка стала зіркою нового випуску Супермама-11. Дівчина показала своє материнство без прикрас.

І водночас опинилася в епіцентрі скандальної історії: подруга NIKTARIN звинуватила Сімбочку у розвалі сім’ї.

Що в цій історії правда, а що — ні, і факти з біографії блогерки-мільйониці — у матеріалі.

Сімбочка на проєкті Супермама-11

В програмі Супермама блогерка розповіла, що планує виховувати доньку Софійку (2 роки) в дусі простих цінностей: без зіркових подарунків і з повагою до простих професії. Двірник — така ж людина, як і всі, — підкреслила вона.

Дівчина зізналася, що через роботу часто користується допомогою няні та хатньої працівниці, але при цьому намагається сама займатися вихованням дитини.

Сімбочка також відповіла на чутки про жорстке ставлення до доньки і запевнила, що ніколи не була агресивною до дитини.

Торкнулася блогерка в Супермамі і особистого життя — розлучення зі співаком Іллею Парфенюком, складних стосунків і втрати дитини, коли їй було 18 років.

Дівчина запевнила, що попри розлучення хоче, щоб донька спілкувалася з батьком.

Чи дійсно був скандал з NIKTARIN

За словами Сімбочки, хейт і скандали — це частина життя публічної людини. От і у новому випуску Супермама навколо неї спалахнув скандал.

У анонсі шоу учасниця 11 сезону Ніка, відома в мережі як NIKTARIN, заявила, що саме Сімбочка нібито зруйнувала її сім’ю.

Вони нібито разом знімали контент, і блогерка стала причиною розпаду стосунків: Сімбочка була тією людиною, яка зруйнувала нашу сім’ю.

Блогерка емоційно відреагувала на такі звинувачення, назвала їх несподіваними та болючими.

Вона стверджує, що навпаки — не руйнувала сім’ю, а навіть двічі намагалася допомогти парі зберегти стосунки.

Дівчина запевняє, що всі учасники цієї історії вже поговорили між собою та з’ясували ситуацію, і тепер жодних претензій один до одного не мають.

Також відомо, що Сімбочка нині живе у Варшаві. Вона переїхала туди до свого нового обранця, особистість якого поки тримає в таємниці.

Хто така Сімбочка — біографія блогерки

Сімбочка — це псевдонім української тіктокерки та інфлюенсерки, яка стала популярною завдяки коротким відео в TikTok та Instagram. Її справжнє ім’я Каріна Кучменко.

Народилася вона у 2003 році в Україні, в місті Суми, а популярною стала ще в підлітковому віці – через TikTok — дівчина ділилася гумористичними відео, та емоційними історіям із життя.

З часом дівчину почали згадувати в шоу-бізнесових новинах, зокрема через співпрацю з гуртом Kalush Orchestra.

А також через бурхливе життям, яке вона виносить на загал, зокрема особисті драми, юридичні проблеми та спроби відновити кар’єру після фінансових труднощів.

