Шоу-біз

Не хотів бути просто спостерігачем! Хто з відомих чоловіків був присутнім під час народження дитини

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 13:00
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Фото: Instagram

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