Не хотів бути просто спостерігачем! Хто з відомих чоловіків був присутнім під час народження дитини

Жінки проходять через неймовірні фізичні та моральні трансформації, коли вагітніють, виношують та дають життя дитині. Не менш важливо, аби ці емоції відчував і батько. Усе більше чоловіків нині наважуються бути присутніми на пологах своїх дружин.

А відомі актори, співаки та шоумени навіть поділилися цими моментами з підписниками. Зіркові батьки, що були присутні на пологах дружин, розповіли, що відчували в той момент. Гортай щемливу добірку, яку зібрали ФактиICTV.Life.

Зіркові батьки, що були присутні на пологах дружин: щемлива добірка

Підтримати у болісний момент, допомогти, тримати за руку чи перерізати пуповину — усе це може зробити батько під час народження дитини. Багато чоловіків не хочуть пропускати перші секунди народження малюка, а тому присутні на пологах.

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Для декого складно на це наважитися, але ми зібрали добірку щемливих фото та емоцій, які прожили відомі пари під час народження дітей.

Іван Кришталь

Український блогер зовсім нещодавно вперше став батьком. Його дружина Тетяна Парфільєва 22 серпня народила хлопчика, якого назвали Олександром. Іван поділився з підписниками, що навіть не вагався, чи йти на пологи.

Насправді я навіть не вагався. Навпаки, мені було дуже цікаво, чим конкретно я можу допомогти, хотілося дізнатися більше інформації, щоб бути корисним, а не просто спостерігачем.

Він розповів, що відкрив для себе багато нового, а такий досвід лише переконав його, наскільки сильна його дружина.

Тімур Мірошниченко

А телеведучий Тімур Мірошниченко навіть двічі бачив народження своїх малюків! Але перерізати пуповину поки не наважився. Родина виховує трьох діток.

Дмитро Монатік

Український співак Дмитро Монатік також бачив народження своєї дитини. Він був присутнім на пологах та навіть перерізав пуповину. Співак вважає це великою нагородою у житті — бачити, як нове життя з’являється на світ.

Сергій Середа

Комік Сергій Середа та співачка MamaRika стали батьками у серпні 2021 року. Під час пологів Сергій не був присутнім, але перерізав пуповину синові. Маленькому Давиду нині вже два роки.

Микита Добринін

Телеведучий Микита Добринін став батьком у 2021 році. Блогерка Даша Квіткова народила сина Лева. Чоловік розповів, що сам ухвалив рішення бути присутнім, хоча йому краще дивитися вбік навіть коли беруть кров.

Чоловікам Микита радить не пропускати пологи своїх коханих:

Тому я вважаю, що кожному чоловікові, який зацікавлений у народженні здорової, міцної дитини та комфорті своєї коханої, варто хоча б спробувати такий досвід.

Юрій Горбунов

Телеведучий Юрій Горбунов також бачив народження сина. Ведуча Катя Осадча народила хлопчика Івана.

Я бачив, як Іван з’являвся на світ… Я весь цей час плакав, особливо потім, коли він спав на мені 45 хвилин, — розповідав Юрій.

Анатолій Анатоліч

Блогер та ведучий Анатолій Анатоліч бачив народження третього сина Ніла. Тоді Анатолій поділився, наскільки сильні жінки та його Юлія.

Я вперше був присутній на пологах — це неймовірно складно, прекрасно, важко, фантастично і ще купа інших епітетів, — написав Анатолій Анатоліч.

Макс Михайлюк

Герой реаліті-шоу Холостяк Макс Михайлюк був присутнім на пологах моделі Даші Хлистун. Вона народила доньку. Чоловік каже, увесь час чекав за дверима палати:

Дашо, дякую. Я все чув за дверима в палаті — і коли вона сміялася, для мене це були подарунки полегшення… Моя маленька, тато завжди буде поруч. Дашулю, ти мій герой, — написав Михайлюк.

Раніше Тімур Мірошниченко розповідав про усиновлення та реалії дитбудинків.

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