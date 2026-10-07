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У Львові жінка народила дитину після двох онкодіагнозів та видалення частини органів

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Жовтня 2026, 13:01 2 хв.
Жінка перенесла вагітність після видалення частини органів

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