У Львові жінка народила дитину після двох онкодіагнозів та видалення частини органів

У Львові 33-річна жінка після двох онкологічних захворювань та видалення частини органів змогла природним шляхом народити дитину. Лікування від раку виснажило її репродуктивну систему, однак це не завадило жінці зрештою стати матір’ю.

Про це розповіли в дитячій лікарні Святого Миколая.

У Львові жінка народила дитину після видалення частини органів

Перший онкодіагноз Марії поставили в 2021 році. Після захворювання на covid-19 у жінки виник сильний біль в животі, а значне скупчення рідини спровокувало збільшення його об’єму. Жінці зробили операцію та з’ясували, що в неї розвинувся рак товстої кишки.

У 2022 році під час планового обстеження пацієнтки у неї також виявили рак шлунка, не пов’язаний із попереднім захворюванням.

Як розповідають лікарі, новоутворення швидко проросло в сусідні тканини. Під час 10-годинної операції жінці видалили пухлину разом із частиною шлунка, тонкої та товстої кишки, частиною підшлункової залози та жовчним міхуром.

Марія провела шість днів у реанімації, витримала довгі місяці з дренажами, а також виснажливі курси хіміотерапії та 25 сеансів імунотерапії.

Зазначається, що лікування виснажило репродуктивну систему пацієнтки і у неї настав медикаментозний клімакс. Після майже трирічної паузи цикл частково відновився, однак аналіз на антимюллерів гормон показав критично низький оваріальний резерв — 0,3 нг/мл.

У Марії були дуже низькі шанси на природню вагітність, а штучне запліднення, яке потребує гормональної стимуляції, було ризикованим через перенесені онкозахворювання та агресивне лікування.

Жінка та її чоловік давно мріяли про дитину, але вже майже не сподівалися на настання вагітності. Коли Марія змогла завагітніти природним шляхом, медики були вражені не менше за саме подружжя. Вагітність під ретельним спостереженням фахівців минула успішно і пацієнтка народила довгоочікуваного сина.

Раніше ми розповідали про те, як лікарі 97 днів зберігали вагітність у жінки після відходження вод.

Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

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