Во Львове женщина родила ребенка после двух онкодиагнозов и удаления части органов

Во Львове 33-летняя женщина после двух онкологических заболеваний и удаления части органов смогла естественным путем родить ребенка. Лечение от рака истощило ее репродуктивную систему, однако это не помешало женщине стать матерью.

Об этом рассказали в детской больнице Святого Николая.

Во Львове женщина родила ребенка после удаления части органов

Первый онкодиагноз Марии поставили в 2021 году. После заболевания covid-19 у женщины возникла сильная боль в животе, а значительное скопление жидкости спровоцировало увеличение его объема. Женщине сделали операцию и выяснили, что у нее развился рак толстой кишки.

В 2022 году во время планового обследования пациентки у нее также был обнаружен рак желудка, не связанный с предыдущим заболеванием.

Как рассказывают врачи, новообразование быстро проросло в соседние ткани. Во время 10-часовой операции женщине удалили опухоль вместе с частью желудка, тонкой и толстой кишки, частью поджелудочной железы и желчным пузырем.

Мария провела шесть дней в реанимации, выдержала долгие месяцы с дренажами, а также утомительные курсы химиотерапии и 25 сеансов иммунотерапии.

Отмечается, что лечение истощило репродуктивную систему пациентки и у нее наступил медикаментозный климакс. После почти трехлетней паузы цикл частично восстановился, однако анализ на антимюллеров гормон показал критически низкий овариальный резерв – 0,3 нг/мл.

У Марии были очень низкие шансы на естественную беременность, а искусственное оплодотворение, требующее гормональной стимуляции, было рискованным из-за перенесенных онкозаболеваний и агрессивного лечения.

Женщина и ее муж давно мечтали о ребенке, но уже почти не надеялись на наступление беременности. Когда Мария смогла забеременеть естественным путем, медики были поражены не меньше самих супругов. Беременность под тщательным наблюдением специалистов прошла успешно и пациентка родила долгожданного сына.

Ранее мы рассказывали о том, как врачи 97 дней сохраняли беременность у женщины после отхождения вод.

Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

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