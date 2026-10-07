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Во Львове женщина родила ребенка после двух онкодиагнозов и удаления части органов

Марина Слизовская, редактор сайта 07 октября 2026, 13:01 2 мин.
Женщина перенесла беременность после удаления части органов

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