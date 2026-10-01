Убийство Ирины Фарион: суд объявил приговор Зинченко

20-летний Вячеслав Зинченко получил пожизненное лишение свободы за убийство языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион. Шевченковский райсуд Львова объявил приговор Зинченко спустя более двух лет с момента убийства.

Об этом сегодня, 1 октября, сообщила Национальная полиция.

Приговор Зинченко за убийство Фарион

Житель Днепра Вячеслав Зинченко был обвинен в умышленном убийстве Ирины Фарион в связи с исполнением ею общественного долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Обвиняемый получил пожизненное лишение свободы.

Как передает Суспільне, срок отбывания наказания начинается с момента задержания Зинченко 25 июля 2024 года.

При рассмотрении дела Зинченко вины не признал.

Приговор суда вступит в силу по истечении срока апелляционного обжалования, на которое дается 30 дней с момента его оглашения.

Также Зинченко обязали выплатить дочери Фарион Софии Особе 5 млн грн морального ущерба. Женщина заявила о намерении передать их Вооруженным Силам Украины, сообщает ВВС.

Обвиняемый подстерег Ирину Фарион 19 июля 2024 года во дворе ее дома во Львове. Он совершил один выстрел в голову, после чего скрылся. Через несколько часов Фарион скончалась в больнице в результате полученного ранения.

25 июля правоохранители установили местонахождение Зинченко и задержали его в Днепре.

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