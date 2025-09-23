Сквер за 2 млн гривен: во Львове создадут пространство в память об Ирине Фарион

Во Львове, на улице Масарика, 3 приступили к подготовке к обустройству сквера памяти Ирины Фарион. Об этом сообщил Львовский городской совет. Именно на этом месте произошло убийство активистки и языковеда.

Сейчас проводят текущий ремонт улично-дорожной сети, подготовительные работы, а затем планируют упорядочить стихийную парковку, восстановить тротуары и покрытия, посадить деревья и установить уличную мебель.

Сквер памяти Ирины Фарион во Львове: когда состоится открытие

После проведения благоустройства на месте убийства установят особое произведение искусства. В Шевченковской районной администрации заявили, что обустройство сквера планируется завершить уже к концу 2025 года.

Сначала на месте демонтируют остатки земли и камня. Дальше перейдут к ремонту улично-дорожной сети. Предполагается открытие общественного пространства с небольшой прогулочной аллеей, уличным освещением и мебелью.

В сквере высадят новые деревья и зеленые насаждения. А по просьбе жителей обустроят дополнительные паркоместа.

В администрации говорят, что сейчас место находится в неудовлетворительном состоянии: поврежденный газон превратили в хаотическую парковку. Однако именно на это место львовяне приносят цветы и чтят память об Ирине Фарион.

Стоимость работ составляет более 2 миллионов гривен. Особое художественное произведение, которое установят в память о языкознании, бесплатно разработали бывшие студенты-архитекторы Ирины Фарион.

Это команда Андрея Лесюка, являющихся авторами Мемориала памяти Героев Небесной Сотни во Львове и будущего музея Романа Шухевича на Белогорще. Концепцию наработали в сотрудничестве с дочерью Фарион, Софией Особой.

Напомним, что 19 июля 2024 года Ирину Фарион смертельно ранили у собственного дома по улице Масарика во Львове. Несмотря на усилия медиков, она скончалась в тот же вечер в больнице.

25 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — 19-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко. Судебный процесс над ним продолжается.

Убийство Ирины Фарион всколыхнуло общественность. Впрочем, это не единственное подобное преступление. Какие еще громкие убийства шокировали Украину в свое время, рассказывали раньше.

